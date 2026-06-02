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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸

۲ تصادف در کاشان یک فوتی و ۹ مصدوم داشت

۲ تصادف در کاشان یک فوتی و ۹ مصدوم داشت

کاشان - رئیس اورژانس کاشان گفت: دو سانحه رانندگی روز سه شنبه در کاشان یک فوتی و ۹ مصدوم داشت.

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو سانحه رانندگی در محورهای مواصلاتی به کاشان در روز سه‌شنبه ۱۲ خردادماه باعث فوت یک هموطن و مصدومیت ۹ نفر شد.

وی با اشاره به اینکه حادثه اول در ساعت ۴:۵۵ اتفاق افتاد، ابراز کرد: در این حادثه یک دستگاه خودرو آریزو شش در اتوبان کاشان به سمت اصفهان روبروی تپه های سایپا واژگون شد.

رئیس اورژانس کاشان با بیان اینکه بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، آمبولانس از پایگاه سان آرا به محل اعزام شدند، گفت: متاسفانه راننده خودرو که آقای ۶۲ ساله بود به علت شدت جراحت سر صحنه فوت شده بود.

وی با بیان اینکه دومین حادثه عصر روز سه شنبه در اثر برخورد دو دستگاه خودروی پراید و پژو درجاده سه راهی استرک اتفاق افتاد، خاطرنشان‌کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، پنج دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های الزهرا، حسنارود، قائم، سادیان و راوند به محل اعزام شدند و نیروهای اورژانس اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام دادند.

فرزندی پور افزود: در این حادثه ۹ نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه توسط همکاران فوریت‌های پزشکی، به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند.

کد مطلب 6848556

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