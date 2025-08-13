  1. دانش و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۲۹

تولید بومی داروی پیشرفته پت اسکن جهت تشخیص سرطان

استاد شیمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی موفق به تولید داروی تصویربرداری پزشکی به‌ویژه در پت اسکن و تشخیص بیماری‌هایی همچون سرطان پروستات و آلزایمر شد.

سعید بلالایی استاد شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و همچنین عضو پژوهشکده شیمی پپتید درباره تنها طرح اجرایی شده خود در طرح هاتف که در حوزه ترکیبات یونیک برای تصویربرداری پزشکی است به خبرنگار مهر گفت: طرح ما با هدف تبدیل دانش به ثروت و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان طراحی شده است. تمرکز اصلی بر بومی‌سازی ترکیبات موثره دارویی است که در تصویربرداری پزشکی به‌ویژه در پت اسکن و تشخیص بیماری‌هایی همچون سرطان پروستات و آلزایمر کاربرد دارند.

وی افزود: این طرح در پاسخ به نیاز بازار و با سفارش شرکت تولیدکننده پارس ایزوتوپ شکل گرفته است که این موضوع برگ برنده مهمی است، چرا که به جای دنبال کردن مشتری، مسیر به صورت معکوس و هدفمند طی می‌شود.

بلالایی درباره تفاوت محصولات خود با داروهای موجود گفت: ترکیبات ما نوآورانه و بومی‌سازی شده هستند و با استفاده از روش‌های موثر و قابل تکرار، دانش فنی تهیه مواد موثره را در داخل کشور توسعه داده‌ایم.

او همچنین درباره تیم پژوهشی خود گفت: در حال حاضر ۱۵ نفر از فارغ‌التحصیلان برتر دکتری و کارشناسی ارشد در گروه ما فعالیت می‌کنند که تمرکز اصلی آنها بر شیمی دارویی است.

این استاد بر نقش کلیدی حمایت‌های معاونت علمی و همکاری صنعت تأکید نموده و اظهار کرد: تمرکز، انتخاب مسیر درست و ایجاد ارتباط مداوم با شرکت‌های مصرف‌کننده فناوری، کلید موفقیت و ماندگاری طرح‌ها و تحقق اهداف طرح هاتف است.

شبنم درخشان

