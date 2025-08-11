نواب: ایران در مواجهه با مشکلات، الگویی از مقاومت است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کربلای معلی، حجتالاسلام سید عبدالفتاح نواب صبح امروز در گردهمایی اربعین و مقاومت که به همت کمیته فرهنگی آموزشی اربعین در کربلایی معلی برگزار شد، اظهار کرد: در دیار امام حسین علیه السلام شهری که شهید و شهادت را پاس میدارد، در اربعین حسینی، مردم گرد هم آمدهاند تا عهدی دوباره با راه ایثار و مقاومت ببندیم.
وی با بیان اینکه شهادت بزرگترین معامله انسانی است، تصریح کرد: شهادت فرصتی است که خداوند به انسان داده تا با ایثار، مقاومت و ایستادگی، جاودانه شود. شهدای کربلا و قافله حسینی، اگر قیام امام حسین علیه السلام نبود، یک قرن پس از واقعه کربلا، اثری از آنان باقی نمیماند اما این مقاومت و ایثار تاریخ را ماندگار کرد و اکنون نزدیک به ۱۴ قرن بعد از سراسر جهان مردم به زیارت امام حسین علیه السلام میآیند و راه حسینی را پاس میدارند.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت بیان کرد: امام حسین علیه السلام در جبهه بشریت، درس حقگرایی، مقاومت و ایثار را به جهانیان آموختند. در روزگاری که تلاش میشود چهره حق پنهان شود و معنویت جای خود را به مادیات بدهد، روزی به نام روز حسین علیه السلام در کشورهای مختلف نامگذاری شده است. حتی در مقابل کاخهای ظلم و ستم، مردم به یاد حسین بن علی علیه السلام و یاران وفادارش گرد هم میآیند.
وی تصریح کرد: شهادت معاملهای بزرگ و گامی ارزشمند است که حاصل ارتباط عمیق انسان با خدا و از خودگذشتگی است. امام حسین علیه السلام ادامهدهنده راه اجداد پاک خود بود.
حجتالاسلام نواب خاطرنشان کرد: داستانهایی مشابه در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام نیز رخ داده است، زمانی که خداوند او را با آزمونی سخت برای فدا کردن فرزندش آزمایش کرد. این امتحان نشان از مقام والای ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام دارد که قرآن کریم نیز به آن اشاره میکند.
وی گفت: پیامبر اسلام (ص) فرمود: «اگر خداوند خیر بخواهد برای قومی آنها را آزمایش میکند.» این آزمونها و ابتلائات، درجه بندگان خالص خدا را بالا میبرد، همانند حضرت ابراهیم علیه السلام که در امتحانهای سخت ثابت قدم ماند. امام صادق علیه السلام نیز فرمودهاند: «ابتلاء زینت مؤمن و کرامت اوست.» بنابراین، صبر و تحمل در برابر بلاها، سنجش ایمان یک جامعه است.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت متذکر شد: امروز، جمهوری اسلامی ایران نیز در مواجهه با مشکلات و تهدیدها، الگویی از مقاومت و ایستادگی است که خداوند به آن عزت بخشیده است. این ایستادگی و استقامت، برگرفته از آموزههای حسینی و ابراهیمی است که انسانها را به پیمودن راه حق فرا میخواند.
در پایان این نشست از خانواده برخی شهدای مقاومت به ویژه شهدای حشد الشعبی تقدیر و تشکر شد.
