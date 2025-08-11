به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه «sportpassioninfo» فرانسه، پس از هفتهها شایعه و گمانهزنی درباره مقصد بعدی سرانجام ماجرا به پایان رسید و داکنز نازون مهاجم ملیپوش هائیتی، با قراردادی سهساله به استقلال تهران پیوست. این انتقال به معنای پایان حضور او در فوتبال ترکیه و آغاز فصلی تازه با رنگ و بوی ایرانی در دوران حرفهایاش است.
نازون ۳۱ ساله که فوتبال را در فرانسه آموخته، پیشتر در تیمهایی از لیگهای مختلف اروپا بازی کرده است: از انگلیس (کاونتریسیتی، اولدهام اتلتیک) و بلژیک (سنتترویدن) گرفته تا اسکاتلند (سنتمیرن) و بلغارستان (زسکا صوفیه). فصل گذشته نیز پیراهن کایسریاسپور ترکیه را بر تن داشت. حالا او برای چندمین بار چالش تازهای را تجربه خواهد کرد، با این امید که با گلزنیهای پیاپی بتواند سرنوشت بازیها را تغییر دهد.
نازون که متولد شاتنهمالابری فرانسه است، یکی از چهرههای شاخص تیم ملی هائیتی بوده، هرچند گاهی به خاطر رفتارهای جنجالی مورد انتقاد بخشی از رسانهها و هواداران کشورش قرار گرفته است.
پیوستن او به استقلال تنها یک انتقال ساده نیست؛ این اقدام پیامی روشن از سوی باشگاه ایرانی است که قصد دارد خط حمله خود را تقویت کرده و هم در لیگ برتر ایران و هم در رقابتهای قارهای با قدرت ظاهر شود. برای نازون نیز این فرصت، دریچهای به سوی فرهنگ فوتبالی تازه در کشوری است که عشق به فوتبال در آن شور و هیجانی کمنظیر دارد.
از پاریس تا تهران، با ایستگاههایی در کاونتری، صوفیه و کایسری، نازون مسیری شبیه به یک دفتر خاطرات سفر را پشت سر گذاشته است. اما فراتر از مسافتهایی که پیموده، این استمرار، تعهد و شخصیت مبارزهجوی اوست که میتواند دل هواداران استقلال را به دست آورد.
آبیپوشان پایتخت روی تجربه و غریزه گلزنی او حساب ویژهای باز کردهاند تا به قهرمانی لیگ برتر و فتح لیگ قهرمانان آسیا ۲ فکر کنند. آینده نشان خواهد داد این همکاری تا چه اندازه موفق خواهد بود.
