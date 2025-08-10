به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم فوتبال استقلال امروز یکشنبه ۱۹ مرداد و از ساعت ۱۵ تهران را به مقصد اصفهان ترک می‌کند تا خود را برای دیدار حساس سوپرجام مقابل تیم تراکتور آماده کند.

این دیدار که فردا دوشنبه از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان برگزار می‌شود، فرصتی مهم برای آبی‌پوشان است تا پیش از آغاز فصل جدید لیگ برتر، جام قهرمانی را به دست بیاورند.

در این سفر، داکنز نازون مهاجم جدید استقلال که به تازگی به این تیم پیوسته است، تیم را همراهی خواهد کرد و آماده است تا در ترکیب تیم برای این مسابقه مهم حضور داشته باشد. کادر فنی استقلال امیدوار است با بهره‌گیری از توان این بازیکن تازه‌وارد و دیگر نفرات تیم، بتواند نمایشی قدرتمند در زمین ارائه دهد.

تمرینات نهایی استقلال در تهران به خوبی برگزار شده و بازیکنان با انگیزه و تمرکز بالا آماده این دیدار هستند. هواداران نیز انتظار دارند تیم محبوب‌شان با کسب پیروزی در این دیدار، شروعی قدرتمند برای فصل جدید فوتبال ایران داشته باشد.