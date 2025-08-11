ترکیب احتمالی استقلال برای دیدار با تراکتور در سوپرجام

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال با هدایت ریکاردو ساپینتو شامگاه دوشنبه ۲۰ مرداد و از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان و در بازی سوپرجام به مصاف تراکتور (قهرمان لیگ بیست و چهارم) خواهد رفت. ساپینتو به دلیل محرومیت در این بازی نمی‌تواند روی نیمکت آبی‌ها بنشیند و دستیاران خارجی او به همراه خسرو حیدری دستورات وی را به بازیکنان منتقل خواهند کرد.

برای استقلال در این بازی آنتونیو آدان برای اولین بار در چهارچوب دروازه خواهد ایستاد. این دروازه‌بان اسپانیایی پس از ۵۲۹ روز بار دیگر وارد زمین بازی خواهد شد تا چالش جدید خود را در فوتبال ایران آغاز کند. آخرین باری که آدان در درون دروازه ایستاد به تاریخ ۷ اسفند سال ۱۴۰۲ باز می‌گردد که با پیراهن اسپورتینگ لیسبون مقابل ریوآوه قرار گرفت که در آن بازی سه گل هم دریافت کرد.

در خط دفاع ساپینتو از زوج عارف آقاسی و آرمین سهرابیان استفاده خواهد کرد. آقاسی در نقل و انتقالات پیش فصل از تراکتور به استقلال پیوست و حالا امروز اولین بازی رسمی خود را برای این تیم انجام خواهد داد. البته که آقاسی پیش از این سابقه حضور در استقلال را داشته است. در سمت راست خط دفاعی صالح حردانی برای آبی‌ها انجام وظیفه خواهد کرد و با توجه به وضعیت بهتر حسین گودرزی نسبت به ابوالفضل جلالی این بازیکن تازه وارد آبی‌ها برای استقلال در ترکیب قرار می‌گیرد.

در خط هافبک روزبه چشمی به عنوان کاپیتان اول استقلال پا به زمین بازی خواهد گذاشت و دیدیه اندونگ هافبک گابنی او را همراهی خواهد کرد. در نبود جلال الدین ماشاریپوف که به دلیل مصدومیت نمی‌تواند استقلال را همراهی کند، امیرمحمد رزاقی نیا هافبک خلاق و جوان استقلال به میدان می‌رود.

رامین رضائیان در این دیدار وینگر راست استقلال خواهد بود و ساپینتو انتظار دارد تا از سرعت و ارسال‌های او بازیکنان بتوانند نهایت استفاده را در بخش هجومی ببرند. در سمت چپ هم علیرضا کوشکی وینگر خوش تکنیک استقلال به میدان می‌رود این بازیکن در اردوی ترکیه عملکرد خوبی داشت و توانست در اکثر بازی‌ها برای این تیم میزبانی کند.

در خط حمله هم محمدرضا آزادی به احتمال زیاد به میدان خواهد رفت و در ادامه بازی سعید سحرخیزان و داکنز نازون دو بازیکن جدید استقلال هم شانس حضور در زمین بازی را خواهند داشت.

ترکیب احتمالی استقلال برای سوپرجام به شرح زیر است:

آنتونیو آدان، عارف آقاسی، آرمین سهرابیان، صالح حردانی، حسین گودرزی، روزبه چشمی، دیدیه اندونگ، امیرمحمد رزاقی نیا، رامین رضائیان، علیرضا کوشکی و محمدرضا آزادی یازده بازیکن احتمالی استقلال را در این بازی تشکیل خواهند داد.

لازم به ذکر است که علاوه بر ماشاریپوف، رستم آشورماتوف هم به دلیل مصدومیت نمی‌تواند استقلال را در این بازی همراهی کند.