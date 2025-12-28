به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ساعدپناه در دیدار مردمی اظهار کرد: اگر مدیریت مصرف امروز بهدرستی انجام شود، از ورود به شرایط مدیریت مصرف عمیقتر و پرهزینهتر در هفتههای آینده جلوگیری خواهد شد.
وی هدفگذاری صنعت برق را اعمال نکردن خاموشی در بخش خانگی عنوان و بیان کرد: تحقق این هدف، منوط به اجرای کامل برنامههای مدیریت مصرفی است که ابلاغ میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان همچنین به موضوع روشنایی معابر و بزرگراهها اشاره کرد و گفت: کاهش روشنایی باید با رعایت ملاحظات ایمنی انجام شود و حفظ ایمنی شهروندان در ورودی شهرها و نقاط حادثهخیز باید در اولویت قرار گیرد.
وی همچنین به مصرف بالای برخی صنوف در استان، اشاره و تصریح کرد: اصناف از استفاده تجهیزات پرمصرف و غیرمجاز در فضاهای روباز باید جلوگیری شود.
ساعدپناه همچنین با قدردانی از شهروندان و مشترکان برق اعلام کرد: در بارندگیهای اخیر با بسیج ۱۹۹ اکیپ عملیاتی و اجرای تدابیر پیشگیرانه، خاموشیها در کمترین زمان ممکن برطرف شد و شبکه برق به حالت پایدار بازگشته است.
