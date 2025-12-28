  1. استانها
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۳۷

بندرعباس- مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان از برنامه‌ریزی برای اجرای ۱۴ پروژه بزرگ دوم با هدف تامین برق پایدار در تابستان ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ساعدپناه در دیدار مردمی اظهار کرد: اگر مدیریت مصرف امروز به‌درستی انجام شود، از ورود به شرایط مدیریت مصرف عمیق‌تر و پرهزینه‌تر در هفته‌های آینده جلوگیری خواهد شد.

وی هدف‌گذاری صنعت برق را اعمال نکردن خاموشی در بخش خانگی عنوان و بیان کرد: تحقق این هدف، منوط به اجرای کامل برنامه‌های مدیریت مصرفی است که ابلاغ می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان همچنین به موضوع روشنایی معابر و بزرگراه‌ها اشاره کرد و گفت: کاهش روشنایی باید با رعایت ملاحظات ایمنی انجام شود و حفظ ایمنی شهروندان در ورودی شهرها و نقاط حادثه‌خیز باید در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین به مصرف بالای برخی صنوف در استان، اشاره و تصریح کرد: اصناف از استفاده تجهیزات پرمصرف و غیرمجاز در فضاهای روباز باید جلوگیری شود.

ساعدپناه همچنین با قدردانی از شهروندان و مشترکان برق اعلام کرد: در بارندگی‌های اخیر با بسیج ۱۹۹ اکیپ عملیاتی و اجرای تدابیر پیشگیرانه، خاموشی‌ها در کمترین زمان ممکن برطرف شد و شبکه برق به حالت پایدار بازگشته است.

