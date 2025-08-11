به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، طی حکمی از سوی رضا مردانی سرپرست اداره‌کل هنرهای نمایشی، امیر مشهدی‌عباس به عنوان مدیر تالار هنر منصوب شد.

تالار هنر به عنوان کانون تخصصی هنرهای نمایشی کودک و نوجوان، جایگاه مهمی در ارتقای فرهنگ و هنر کشور دارد. در متن حکم انتصاب، بر بهره‌گیری از تعهد، تخصص و تجربه ارزشمند مشهدی‌عباس در مدیریت و توسعه فعالیت‌های هنری تأکید شده است.

امیر مشهدی‌عباس متولد ۱۰ مهر ۱۳۵۹، بازیگر، کارگردان، نویسنده، داور، مدرس و نمایشنامه‌نویس تئاتر و سینما است. وی سابقه دبیری سه دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، عضویت در هیئت انتخاب جشنواره عروسکی تهران–مبارک و مدیریت کل سینمایی و تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را در کارنامه خود دارد.