منافقان همواره به دنبال قطع ارتباط امت با امام هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدباقر طباطبایی‌نژاد در محفل معارفی حرم مطهر بانوی کرامت اظهار کرد: یکی از آموزه‌های مهم مکتب سیدالشهدا (ع) آموزه همراهی و ارتباط با ولی خداست و اصحاب عاشورا به ما یاد داده‌اند در سخت‌ترین و بحرانی‌ترین شرایط نباید امام معصوم را تنها گذاشت.

استاد حوزه علمیه قم افزود: خداوند در قرآن بارها دستور داده و تأکید کرده که باید به اهل بیت پیامبر (ص) متصل شویم و یکی از نشانه‌های منافقین این است که سعی می‌کنند این ارتباط و این اتصال با امام معصوم را منقطع کنند.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت خاطرنشان کرد: امام صادق علیه السلام می‌فرمایند خاندانی که دستور به اتصال و همراهی با آنان داده شده است ما اهل بیت (ع) هستیم.

وی تأکید کرد: همراهی با خاندان عصمت و طهارت تضمین کننده سعادت دنیوی و اخروی انسان است و انسان را از دوزخ رها و اهل بهشت خواهد کرد.

طباطبایی‌نژاد یادآور شد: انسانی که با امام معصوم همراه شود دارای معرفت و حکمتی می‌شود که چراغ راهش می‌شود.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت در ادامه اظهار داشت: از دیگر آثار همراهی با خاندان عصمت و طهارت این است که انسان عاشق این خاندان می‌شود و محبت و مودت اهل بیت (ع) را کسب می‌کند.