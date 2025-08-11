به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمودی، سرپرست معاونت اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم، با اشاره به بازدید از بخش‌های مختلف خدمت‌رسانی به زائران در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، گفت: حرم ظرفیت بسیار خوبی برای اسکان و پذیرایی از زائران اربعین فراهم کرده است.

وی افزود: در حال حاضر، روزانه بیش از ۴ هزار نفر و در روزهای پیک تا ۵ هزار نفر از خدمات پذیرایی صبحانه و شام بهره‌مند می‌شوند.

محمودی با تقدیر از مشارکت گسترده خیرین، اظهار داشت: الحمدلله از ظرفیت خیرین مردمی و حتی غیرایرانی به خوبی استفاده شده و برخی از خیران خارجی نیز در این زمینه مشارکت داشته‌اند.

وی به برنامه‌های فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: احداث حسینیه تخصصی کودک و نوجوان در حرم، یک اقدام خلاقانه و نوآورانه است که با همت هیئت‌های مذهبی محقق شده است.

سرپرست معاونت اجتماعی استانداری قم در پایان خاطرنشان کرد: همکاری خوبی بین مردم و مسئولان حرم شکل گرفته و این همدلی، بستر مناسبی برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر به زائران فراهم کرده است.