برگزاری عزاداری جاماندگان و دورماندگان اربعین حسینی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود حسینی صبح دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم جاماندگان و دورماندگان اربعین در اداره‌کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی اظهار داشت: امسال نیز همچون چند سال گذشته و همزمان با روز اربعین مراسم عزاداری و پیاده روی بزرگ و خانوادگی جاماندگان و دورماندگان اربعین حسینی در تبریز برگزار خواهد شد.

وی فضاسازی اربعینی در سطح شهر با رویکرد امتداد پیام واقعه عاشورا و زمینه سازی برای تحقق تمدن نوین اسلامی را از رویکردهای اصلی این مراسم عنوان و تصریح کرد: مراسم از ساعت ۱۲:۳۰ پنجشنبه ۲۳ مرداد با تجمع مردمی در مصلی اعظم امام خمینی (ره) تبریز و اقامه نماز ظهر به امامت حجت الاسلام مطهری نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی آغاز خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی افزود: شرکت کنندگان پس از اقامه نماز و قرائت زیارت عاشورا از مصلی اعظم تبریز به سمت گلزار شهدای وادی رحمت حرکت خواهند کرد و با توجه به پیش بینی‌ها مبنی بر استقبال مردم متدین و ولایی از این مراسم، برنامه عزاداری و تجمع در محل گلزار شهدا نیز برنامه ریزی شده است.

وی با اشاره به هماهنگی‌های صورت گرفته مبنی بر استقرار اتوبوس‌های شرکت واحد برای انتقال شرکت کنندگان پس از پایان مراسم از گلزار شهدای وادی رحمت به نقاط مختلف شهر گفت: در طول مسیر پیاده روی شش موکب نسبت به خدمات رسانی به شرکت کنندگان اقدام خواهند کرد و البته با توجه به مشارکت و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در برگزاری این مراسم، انتظار می‌رود کواکب و ایستگاه صلواتی بیشتری در طول مسیر برپا شوند.

حجت الاسلام حسینی خاطرنشان کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری نیز تاکید کرده‌اند، این مراسم به نوعی عرض ارادت و شور و اشتیاق دورماندگان از مراسم عظیم پیاده روی اربعین به ساحت امام حسین (ع) و خاندان اهل بیت عصمت و طهارت است و بر همین اساس تمام تلاش دستگاه‌ها و نهادهای متولی برگزاری مراسم پیاده روی خانوادگی دورماندگان، معطوف به ایجاد فضای اربعینی و انتقال مفاهیم و پیام‌های مکتب عاشورا در سطح عمومی است.