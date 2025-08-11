به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: جنایت وحشیانه رژیم صهیونیستی در حق خبرنگاران در نوار غزه و شهادت شش تن از آنها را در جریان یک بمباران مستقیم و تعمدی علیه چادرشان در اطراف بیمارستان شفا محکوم می‌کنیم.

در ادامه این بیانیه با اشاره به زمان بندی تأمل برانگیز این حمله، آمده است: ترور هدفمند خبرنگاران بعد از تصمیم کابینه رژیم صهیونیستی مبنی بر اشغال کامل نوار غزه با هدف دور نگه داشتن چشم رسانه‌ها از جنایات تل آویو و نسل کشی در این باریکه در کنار گسترش قحطی و کوچ اجباری ساکنان آن صورت می‌گیرد.

لازم به ذکر است که شب گذشته هدف قرار گرفتن چادر خبرنگاران در نزدیکی بیمارستان شفا باعث شهادت ۲ تن از خبرنگاران و ۲ تن از عکاسان خبری شبکه الجزیره و تعداد دیگری از خبرنگاران شد.