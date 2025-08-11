  1. بین الملل
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۳۰

حزب‌الله لبنان: زمان حمله به خبرنگاران در غزه تأمل‌برانگیز است

حزب‌الله لبنان: زمان حمله به خبرنگاران در غزه تأمل‌برانگیز است

حزب الله لبنان هدف قرار دادن تعمدی خبرنگاران توسط رژیم صهیونیستی در نوار غزه را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: جنایت وحشیانه رژیم صهیونیستی در حق خبرنگاران در نوار غزه و شهادت شش تن از آنها را در جریان یک بمباران مستقیم و تعمدی علیه چادرشان در اطراف بیمارستان شفا محکوم می‌کنیم.

در ادامه این بیانیه با اشاره به زمان بندی تأمل برانگیز این حمله، آمده است: ترور هدفمند خبرنگاران بعد از تصمیم کابینه رژیم صهیونیستی مبنی بر اشغال کامل نوار غزه با هدف دور نگه داشتن چشم رسانه‌ها از جنایات تل آویو و نسل کشی در این باریکه در کنار گسترش قحطی و کوچ اجباری ساکنان آن صورت می‌گیرد.

لازم به ذکر است که شب گذشته هدف قرار گرفتن چادر خبرنگاران در نزدیکی بیمارستان شفا باعث شهادت ۲ تن از خبرنگاران و ۲ تن از عکاسان خبری شبکه الجزیره و تعداد دیگری از خبرنگاران شد.

