به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، «گروه هنری رخ‌سا» با همکاری تالار هنر، اجرای عکاسان و مسابقه عکس تئاتر نمایش «مریخی‌ها مامان می‌خوان» به کارگردانی محمد عبدی‌جمالی و تهیه‌کنندگی مجید قناد را در تالار هنر برگزار می‌کند. اجرای عکاسان و مسابقه عکس نمایش این نمایش در روزهای ۲۱، ۲۲ و ۲۶ مرداد در ساعت ۱۷:۳۰ برگزار می‌شود.

شرایط شرکت در مسابقه:

شرکت برای عموم عکاسان آزاد است.

اصلاح کادر، ویرایش رنگ، نور و کنتراست آزاد است.

عکس‌ها نباید دارای واتر مارک باشند.

عکس‌های فتومونتاژ و ساختگی مورد داوری قرار نمی‌گیرند.

عکس‌های برتر چاپ و در تالار هنر به نمایش گذاشته می‌شود و به آنها لوح تقدیر اهدا می‌شود.

شرایط ارسال آثار:

هر عکاس می‌تواند حداکثر ۵ عکس ارسال کند.

حداقل طول عکس‌ها ۲۵۰۰ پیکسل با رزولوشن ۷۲ dpi باشد.

اسکن نگاتیو نیز پذیرفته می‌شود.

اطلاعات ذخیره‌شده دوربین باید در نسخه نهایی قابل خواندن باشد.

عکاسان شرکت کننده در این مسابقه برای هماهنگی و ارسال اثر با شماره ۰۹۳۷۹۳۷۸۴۶۸ هماهنگی لازم را ایجاد کنند.

نمایش «مریخی‌ها مامان می‌خوان» به نویسندگی و کارگردانی محمد عبدی‌جمالی، تهیه‌کنندگی مجید قناد، با صدای محمدعلی علیمردانی و بازی میثاق آقامولایی، بارانا احمدی، جانیار اسکندریان، ساغر تمیمی، سارا جوادی، سمانه حبیب‌پور، فاطمه حیدری، امین شیرخانلو، نورا سلگی، یزدانمهر شمسی، امین شیرخانلو، عسل غروی، سمن قناد، ویدا کمایی، امیریحیی هاشمی، از ۱۷ مرداد اجرای خود را در تالار هنر آغاز کرده است و تا ۱۷ شهریور ادامه دارد.

عوامل این نمایش عبارتند از دستیار و برنامه‌ریز: سمانه حبیب‌پور، گروه کارگردانی: نرگس دولتی، آریا اقشایی، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه: رضا پورزارعی، طراح صحنه: محمد عبدی‌جمالی، طراح لباس: سارا جوادی، طراح حرکت: سمن قناد، آهنگساز: ساینا نصیری‌خواه، مشاور آهنگساز: بابک نصیری‌خواه، شاعر: مهتاب صولتی‌فر، خواننده: مونا غمخوار، عسل غروی، بارانا احمدی، طراح صدا: هیراد نصیری‌خواه، طراح نور: علی اشرف سمائی، طراح گریم: لیلا پریشان، حسین تبریزی، طراح پوستر و برشور: فرهاد توکلی، طراح تیزر: کوروش توکی، عکاس: ندا رضایی، تصویرهای تلوزیونی و موشن: بهراد صفا، مدیر صحنه: علیرضا استاجی، دستیار صحنه: نازنین بدری.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این اثر نمایشی می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.