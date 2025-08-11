به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این همایش به عنوان بزرگترین رویداد علمی در حوزه بانکداری اسلامی در هفته بانکداری، مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا، طی ۳۰ سال گذشته برگزار و تداوم داشته است.

چالش‌ها و محدودیت‌های بانک‌ها در تأمین مالی سرمایه‌گذاری در تولید، توسعه و تحول در ابزارهای تأمین مالی اسلامی در نظام بانکی کشور، مدل‌های کسب و کار بانکی و طبقه بندی بانک‌ها در ایران، اقدامات پیشگیرانه نظارتی در راستای ارتقای سلامت بانک‌ها، خلق پول، تورم و سود بانکی، زمینه‌ها و الزامات بهبود تعامل با نظام بانکداری بین الملل، فناوری‌های نوین مالی و تنظیم‌گری و اصول حاکمیت شرکتی، ساختار سهام‌داری و مدیریت بانک‌ها از جمله محورهای این همایش دو روزه است.

بنا بر اعلام دبیرخانه همایش، صاحب‌نظران، پژوهشگران، خبرگان بانکی، استادان و دانشجویان علاقه‌مند می‌توانند تا ۳۱ مرداد ماه سال جاری اصل مقالات خود را به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.

لازم به ذکر است، سی‌وپنجمین همایش بانکداری اسلامی ۲۵ و ۲۶ شهریور ماه سال‌جاری در ساختمان باغ موزه عباس‌آباد بانک مرکزی برگزار می‌شود.

دبیرخانه این همایش در مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران واقع شده و علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه ارسال و پذیرش مقالات خود به آدرس اینترنتی www.conference.ibi.ac.ir مراجعه کنند. همچنین شماره تلفن‌های ۲۹۹۵۹۳۴۸ و ۲۹۹۵۹۳۵۰ پاسخگوی سوالات پژوهشگران گرامی است.