احمد قیومی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارشهای مردمی درباره وضعیت ناوگان بیآرتی گفت: برخی اتوبوسهای این خط قدیمی و فرسودهاند همچنین سیستم اعلام صوتی ایستگاهها برای نابینایان در تمام اتوبوسها فعال است و بر اساس برنامهریزی سیستم، ایستگاهها به صورت خودکار اعلام میشود؛ چنانچه در مواردی، راننده صدا را قطع کرده است که حتماً این موارد را پیگیری خواهیم کرد تا مشخص شود کدام خودرو چنین اقدامی داشته است.
قیومی در ادامه، به برخی مشکلات دیگر اشاره کرد: بر اساس گزارشها، نظافت اتوبوسها نیازمند توجه بیشتر است. همچنین، در صورتی که کارتخوانها اتوبوسها دچار مشکل شده و مسافران امکان پرداخت کرایه را نداشته باشند میتوانند بدون پرداخت کرایه سفر خود را ادامه دهند تا مشکل از طریق سرور مرکزی برطرف شود.
به گفته وی در حال حاضر ۲۲۰ نقطه برای شارژ کارت در حوزه بیآرتی در نظر گرفته شده است. همچنین دریافت نقدی کرایه در اتوبوسها یا پایانهها انجام نمیشود و پرداخت تنها به صورت الکترونیکی است.
مدیرعامل شرکت واحد با اشاره به طرحهای نوسازی ناوگان، اظهار کرد: در سالهای اخیر بیش از ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس وارد سیستم شده است. برای خطوط بیآرتی نیز قرارداد خرید ۴۰۰ دستگاه اتوبوس دو کابین جدید منعقد شده که بخشی از آن تا پایان شهریور و بخش دیگر تا پایان سال به ناوگان اضافه میشود. این اقدام موجب کاهش فاصله حرکت اتوبوسها و بهبود خدمترسانی خواهد شد.
