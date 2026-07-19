به گزارش خبرنگار مهر، عیسی شهامت عصر یکشنبه در نشست ستاد اربعین استان اظهار کرد: با وجود کاهش ثبتنامها نسبت به سال گذشته، تعداد مواکب افزایش یافته و همین موضوع نیاز به برنامهریزی دقیقتر برای تأمین اقلام و امکانات را دوچندان کرده است.
وی تأکید کرد: نباید نیازهای امسال صرفاً با آمار سال گذشته مقایسه شود، زیرا شرایط کشور متفاوت است و همه دستگاهها باید متناسب با ظرفیت خود در این مأموریت مشارکت کنند.
معاون استاندار افزود: شهرداریها تاکنون دو تانکر آب، سه کامیون حمل بار، دو دستگاه آتشنشانی سبک، یک دستگاه وانت و هشت نیروی خدماتی را برای پشتیبانی از مواکب و مسیرهای عبور زائران اختصاص دادهاند.
شهامت همچنین از برپایی مواکب در مسیرهای پاتاوه و دوگنبدان و برنامهریزی برای جمعآوری پسماند و خدمات شهری خبر داد.
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