به گزارش خبرنگار مهر، عیسی شهامت عصر یکشنبه در نشست ستاد اربعین استان اظهار کرد: با وجود کاهش ثبت‌نام‌ها نسبت به سال گذشته، تعداد مواکب افزایش یافته و همین موضوع نیاز به برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای تأمین اقلام و امکانات را دوچندان کرده است.

وی تأکید کرد: نباید نیازهای امسال صرفاً با آمار سال گذشته مقایسه شود، زیرا شرایط کشور متفاوت است و همه دستگاه‌ها باید متناسب با ظرفیت خود در این مأموریت مشارکت کنند.

معاون استاندار افزود: شهرداری‌ها تاکنون دو تانکر آب، سه کامیون حمل بار، دو دستگاه آتش‌نشانی سبک، یک دستگاه وانت و هشت نیروی خدماتی را برای پشتیبانی از مواکب و مسیرهای عبور زائران اختصاص داده‌اند.

شهامت همچنین از برپایی مواکب در مسیرهای پاتاوه و دوگنبدان و برنامه‌ریزی برای جمع‌آوری پسماند و خدمات شهری خبر داد.