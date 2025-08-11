به گزارش خبرگزاری مهر، سحر تاجبخش ظهر امروز در آئین تکریم و معارفه مدیرکل هواشناسی استان البرز افزود: امروز باید به سمتی پیش برویم که داده‌های هواشناسی به لحاظ کمی و کیفی از دقت و استاندارد لازم برخوردار باشد.

رئیس سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه روندبارش های کشور طی ۵۰ سال گذشته تاکنون کاهشی بوده است، گفت: در این مدت سالانه یک میلی متر از بارش‌ها کاسته شده است.

تاجبخش تاکید کرد: طی ۵۰ سال گذشته بر افزایش دما در کشور افزوده شده به طوری که در هر دهه چهار، دهم درجه دمای کشور افزایش یافته ضمن آنکه میزان تبخیر و تعریق سیر فزونی داشته است.

وی عدم مدیریت منابع آبی را از مهمترین مشکلات در دهه‌های گذشته تاکنون در کشور برشمرد و گفت: چاره‌ای جز مدیریت منابع آب در حوزه‌های مختلف نداریم و باید از روش‌های نوین در بخش مدیریت آب استفاده کنیم.

رئیس سازمان هواشناسی کشور تاکید کرد: استفاده بهینه از آب در ۲ بخش کشاورزی و صنعتی باید جدی گرفته شود چرا که در این شرایط مدیریت منابع آب بسیار سخت است.

وی اظهار کرد: سازمان هواشناسی همواره در خصوص خطرات تغییر اقلیم و خشکسالی هشدارهای لازم را داده است و امیدواریم این موضوع به خوبی مدیریت شود.

تاجبخش با اشاره به وسعت کم استان البرز گفت: این استان کوچک به رغم وسعت کم با پدیده‌های طبیعی فراوانی مانند وقوع سیلاب، بهمن، گردوخاک و تندباد مواجه است.

رئیس سازمان هواشناسی کشور افزود: انتظار می‌رود با حمایت استانداری و سازمان برنامه و بودجه استان البرز امکانات لازم در اختیار هواشناسی استان قرار گیرد تا با ارائه داده‌های دقیق هواشناسی از خطرات طبیعی در حوزه هواشناسی در استان کاسته شود.

در این آئین از خدمات آرش بهاروند احمدی قدردانی و کامران حقی آبی به عنوان مدیرکل جدید هواشناسی البرز معرفی شد.

توسعه ایستگاه‌های پایش گرد و غبار در البرز

مدیرکل هواشناسی استان البرز اعلام کرد: ارتقای معیشت کارکنان و توسعه زیرساخت‌های فنی و تخصصی در حوزه هواشناسی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌رو در این استان خواهد بود.

کامران حقی‌آبی در آئین تکریم و معارفه مدیرکل هواشناسی استان البرز با قدردانی از حمایت‌های رئیس سازمان هواشناسی کشور افزود: امیدوارم بتوانم در مسیر حمایت از حقوق همکاران، چه در حوزه پرداختی‌ها و چه امور منابع انسانی، موفق عمل کنم و زحمات آنان را به بهترین شکل جبران نمایم.

وی به برنامه‌های توسعه‌ای این اداره کل اشاره کرد و گفت: در حوزه تخصصی، توسعه ایستگاه‌ها به‌ویژه ایستگاه‌های پایش گرد و غبار از اولویت‌هاست. در منطقه صالحیه نیز در صورت فراهم شدن شرایط، ایستگاه‌های ویژه گرد و غبار احداث خواهد شد تا مسیریابی و پیش‌بینی‌ها با دقت بیشتری انجام گیرد.

مدیرکل هواشناسی البرز با تاکید بر همسویی برنامه‌های استان با استانداردهای سازمان جهانی هواشناسی و برنامه عملیاتی سازمان هواشناسی کشور، اظهار کرد: در حوزه پیش‌بینی و اطلاع‌رسانی عمومی، توسعه زیرساخت‌های فنی و فناوری و توانمندسازی همکاران از طریق آموزش‌های تخصصی و ضمن خدمت در دستور کار قرار دارد.

وی مدیریت مشارکتی را یکی از رویکردهای اصلی خود عنوان کرد و افزود: ما از خرد جمعی استفاده خواهیم کرد.