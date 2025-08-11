  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۱۸

اطلاعیه دفتر موسیقی درباره ایمنی سالن‌ها و افزایش قیمت بلیت کنسرت‌ها

دفتر موسیقی وزارت ارشاد درباره روند مکاتبه‌های مستمر با مدیران سالن‌های کنسرت در زمینه ارائه خدمات ایمنی و همچنین غیرقابل قبول بودن افزایش قیمت بلیت کنسرت ها توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز نوزدهم مرداد با انتشار اطلاعیه ای از روند مکاتبه های مستمر با مدیران سالن های برگزاری کنسرت در حوزه آتش نشانی و خدمات ایمنی و همچنین موضوع غیرقابل قبول بودن افزایش قیمت بلیت کنسرت های پیش رو توضیحاتی را ارائه داد.

در متن اطلاعیه دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است:

نظر به مکاتبه و پی گیری های مستمر از مدیران محترم سالن های محل برگزاری اجراهای صحنه ای و تا زمان عدم ارائه تاییدیه «سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی» از سوی مدیریت سالن ها، این الزام وجود دارد بر اساس رعایت حقوق ‌مخاطبان ارجمند کنسرت ها و الزام حداکثری موارد مربوط به ایمنی تماشاگران، فرآیند خرید در سامانه های فروش اینترنتی به گونه ای طراحی شود که فقدان تاییدیه از سوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در هنگام خرید بلیت اجراهای صحنه ای این سالن ها نمایش داده و پس از اتمام فرآیند خرید نیز روی تصویر بلیت که در اختیار متقاضی قرار می گیرد، درج شود.

این اطلاعیه در حالی منتشر می شود که طی روزهای بیست و یکم اردیبهشت ماه و ششم مرداد ماه در نامه های جداگانه ای که از سوی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدیران سالن های برگزاری کنسرت و همچنین جلسه روز هفتم مرداد ماه درباره الزام تاییده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی برای استحکام و بازنگری در ایمنی سالن های کنسرت به منظور پرهیز از هرگونه حادثه غیر قابل پیش بینی ارسال شد، بر ضرورت اجرای این الزامات تاکید شده بود.

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از این اطلاعیه آورده است: با توجه به در جریان بودن روند تعیین قیمت بلیت اجراهای صحنه ای ذکر این نکته الزامی است تا زمان اطلاع رسانی این دفتر، هرگونه افزایش قیمت نسبت به دوره قبل غیرقابل قبول است.

