به گزارش خبرنگار مهر، سعید کرمی زنجانی، ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: جمعیت بیمه‌شدگان بالغ بر ۶۱۴ هزار نفر معادل ۵۵ درصد جمعیت استان را شامل می‌شود که در غالب چهار صندوق روستاییان ۶۱ درصد، سلامت همگانی ۲۲ درصد، سایر اقشار ۵ درصد و کارکنان دولت ۱۲ درصد است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد بیمه‌شدگان بدون پرداخت حق سرانه و رایگان تحت پوشش قرار گرفتند، یادآور شد: حق سرانه پوشش بیمه‌ای هر فرد در سال جاری ۲ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان و تخفیف ۳۰ تا ۶۰ درصدی بعد از انجام آزمون وسع برای دهک‌های ۶ تا ۹ به قوت خود باقی است.

مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان در مورد ضریب نفوذ بیمه سلامت در استان عنوان کرد: شهرستان خدابنده با ۹۲ درصد بالاترین و شهرستان خرمدره با ۳۹ درصد درصد پایین‌ترین ضریب نفوذ بیمه سلامت را دارد.

وی جمعیت بیماران خاص استان را ۹۴۳ نفر برشمرد و گفت: بیشترین آمار برای بیماران Ms با ۴۵۵ نفر و کمترین آن به بیماران تالاسمی با ۲۳ نفر است.

کرمی با اشاره به اینکه جمعیت صندوق روستاییان استان ۳۶۵ هزار نفر است، ابراز کرد: این افراد از ۸۴ مرکز جامع خدمات سلامت روستایی خدمات سلامت اخذ می‌کنند.

وی ادامه داد: تعداد ۱۳۱ پزشک، ۹۸ ماما و ۳۲ دندانپزشک در مراکز جامع سلامت روستایی به بیمه شدگان صندوق روستاییان ارائه خدمت می‌کنند که در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۹۷۰ هزار ویزیت توسط پزشکان خانواده صورت گرفته است.

مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان با بیان اینکه ۵۹۲ مرکز تشخیصی و درمانی با بیمه سلامت در سطح استان زنجان طرف قرارداد هستند، افزود: همچنین ۲۳ مرکز ترک اعتیاد طرف قرارداد با بیمه سلامت در سطح استان زنجان داریم.

وی به رشد ۵ درصدی انعقاد قرارداد با مراکز تشخیصی درمانی در شهرستان خدابنده اشاره کرد و گفت: همچنین از ابتدای طرح صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج حدود ۱۹۵۳۹ نفر در سامانه مدیریت نشان بیمه سلامت نشان‌دار شده و توانستند از مزایای این صندوق بهره‌مند شوند.

کرمی خاطرنشان کرد: از ابتدای طرح تا کنون در بخش سرپایی حدود ۱۱۶ هزار و ۸۲۷ نسخه الکترونیک به مبلغ ۴۲۰ میلیارد ریال و در بخش بستری به تعداد ۷۰۴ پرونده با مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال از محل صندوق بیماران خاص و صعب العلاج به مراکز درمانی طرف قرار داد پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه از واحد خسارت متفرقه مبلغ ۳ میلیارد ریال پرداخت شده است، عنوان کرد: در مجموع بیش از ۵۸۰ میلیارد ریال هزینه کرد از ابتدای طرح تا کنون برای بیماران خاص و صعب العلاج در استان انجام شده است.