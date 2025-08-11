به گزارش خبرنگار مهر، صابر علیدادی عصر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: برای تضمین خدمات آبرسانی به زائران اربعین، اقدامات گستردهای در پایانههای مرزی چذابه و شلمچه انجام شده است. سرویس و راهاندازی دیزلژنراتورها بهعنوان منبع تغذیه اضطراری، از مهمترین اقدامات برای جلوگیری از هرگونه اختلال در تأمین آب است.
وی افزود: علاوه بر این، افزایش ظرفیت ذخیرهسازی آب، بهینهسازی خطوط انتقال و توزیع، و استقرار تیمهای فنی برای پایش مستمر کیفیت و کمیت آب از دیگر برنامههای اجرا شده است. این اقدامات با هماهنگی نهادهای مرتبط و در قالب یک برنامه جامع به انجام رسیده است.
علیدادی با تأکید بر اهمیت پایداری خدمات آبرسانی در این مناطق، تصریح کرد: این تمهیدات نهتنها نیاز زائران را برآورده میکند، بلکه برای ساکنان محلی نیز منافع بلندمدتی خواهد داشت. پایانههای چذابه و شلمچه بهعنوان کانونهای اصلی تردد زائران، از اولویت ویژهای برخوردارند و ما با پیشبینی تمامی سناریوهای احتمالی، آماده ارائه خدمات بیوقفه هستیم.
