نوری قزلجه: تاکنون هیچ اتفاقی در کشت فرا سرزمینی نیافتاده است

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت برنامه‌های کشت فرا سرزمینی کشورمان، گفت: تاکنون هیچ اتفاقی در رابطه با تحقق کشت فرا سرزمینی برای کشورمان، نیفتاده است. ما برای سال آینده و در این بخش برای یک میلیون هکتار برنامه‌ریزی کردیم که امیدواریم به اهداف برنامه‌ریزی شده در سال آینده دست یابیم.

در خصوص استیضاح از نمایندگان مجلس بپرسید

وی در پاسخ به سوال دیگر مهر در رابطه با طرح استیضاح وی که در مجلس شورای اسلامی در حال جمع آوری امضا است، اظهار کرد: ما امیدوار هستیم و به فعالیت‌های خود به صورت خستگی ناپذیر ادامه می‌دهیم. پیشنهاد می‌کنم توضیحات بیشتر در این خصوص از خود نمایندگان مجلس پرسیده شود.

شایان ذکر است، کشت فرا سرزمینی به معنای آن است که یک کشور تولید محصولات کشاورزی خود و یا بخشی از آن را در خاک کشورهای دیگر انجام دهد. هدف اصلی از این کار تأمین پایدار مواد غذایی، بدون وابستگی به شرایط آب و خاک در داخل کشور و بهره برداری از منابع آب و زمین‌های ارزان‌تر یا حاصلخیزتر در خارج از کشور و مقابله با بحران آب در داخل است. در این خصوص برخی کشورها از جمله چین، ژاپن، کره، امارات، عربستان و… برای تأمین غلات خود، در آفریقا و آسیای مرکزی زمین اجاره کرده‌اند.