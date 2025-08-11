عارف: هیچ راهی جز برخوردهای تعزیراتی با گرانفروشان و محتکرین نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، در پنجمین جلسه مشترک معاونین اول قوای قضائیه و مجریه، بودجه قوه قضائیه در سال جاری و آینده و همچنین موضوعات مرتبط در دو قوه بررسی و تصمیم‌گیری شد.

محمدرضا عارف در این جلسه که رئیس دفتر رئیس‌جمهور، وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، دبیر هیئت دولت و معاونین قوای مجریه و قضائیه حضور داشتند، با تأکید بر اینکه نگاه دو قوه به یکدیگر در دولت چهاردهم مثبت بوده است، از همکاری و همراهی‌های قوه قضائیه با دولت در راستای برخورد با متخلفین اقتصادی، و کمک برای اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار و دولت قدردانی کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اهمیت اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار با توجه به شرایط کنونی کشور تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار و برخوردهای تعزیراتی و نظارتی ابزار کار اقتصادی حکومت است که در شرایط خاص هیچ راهی جز برخوردهای تعزیراتی با متخلفین، گرانفروشان و محتکرین برای حفظ آرامش بازار نداریم که دستورات رئیس قوه قضائیه در برخورد با احتکارکنندگان برنج بسیار راهگشا و مؤثر در تنظیم قیمت این کالا بود.

عارف همچنین به حجم بالای پرونده‌های قضائی اشاره و خاطرنشان کرد: بخشی از این حجم بالای پرونده‌ها به دلیل این است که در دهه‌های گذشته تدوین قوانین با نگاه مچ‌گیری بوده است که باید این نگاه اصلاح شود.

حجت‌الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه نیز در این نشست صمیمی با بیان اینکه قوه قضائیه کاملاً از شرایط کشور و تنگناهای دولت آگاهی دارد و در کنار دولت در حال خدمت‌رسانی به مردم است، تأکید کرد: رئیس قوه قضائیه همواره در جلسات مختلف بر همکاری و هماهنگی با دولت تأکید داشته است و با تعامل قوای سه‌گانه بسیاری از مشکلات کشور در حال حل شدن است.

وی با قدردانی از معاون اول رئیس جمهور به جهت تعامل مثبت با قوه قضائیه ادامه داد: جلسات مشترک و همکاری‌ها در سطوح گسترده بین قوای سه‌گانه نشانگر صمیمت و تعامل بزرگی است که باید قدردان باشیم و این سطح تعاملات بیش از گذشته افزایش یابد.

همچنین در پنجمین جلسه مشترک معاونین اول قوای قضائیه و مجریه، بودجه قوه قضائیه در سال جاری و آینده و همچنین موضوعات مرتبط در دو قوه بررسی و تصمیم‌گیری شد.