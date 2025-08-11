۴۳ موکب جهادی البرز به زائران اربعین خدمت رسانی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول سازمان بسیج سازندگی استان البرز با بیان اینکه به رسم هر ساله جهادگران بسیجی به عشق خدمت به زائران اباعبدالله الحسین از مرز ایران و عراق تا شهرهای نجف، کربلا و کاظمین جهت ارائه خدمات جهادی به زائران اربعین حسینی مستقر شده‌اند، اظهار داشت: جهادگران بسیجی با برپایی ۴۳ موکب جهادی ضمن پذیرایی از زائران حسینی نسبت به ارائه خدمات بهداشتی، تغذیه‌ای، امدادی می‌کوشند.

سرهنگ پاسدار محمد فلاحتکار گفت: با حمایت گروه‌های جهادی بسیج سازندگی در مناطق مختلف استان البرز ۱۴۵ نفر از اقشار کم برخوردار که تا امروز توانایی تشرف به زیارت مرقد مطهر امام حسین علیه السلام را نداشتند، رهسپار کربلای معلی و حضور در راهپیمایی میلیونی اربعین شدند.

وی افزود: با حمایت گروه‌های جهادی و گلریزان جهادگران بسیجی در مجموع با هزینه هفت میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال ۱۴۵ نفر از اقشار کم برخوردار کربلا اولی رهسپار کربلای معلی و حضور در راهپیمایی معنوی اربعین حسینی شدند.