پرداخت کمک معیشتی به بیش از ۵۰۰ خانواده آسیب دیده از جنگ در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرور در نشست شورای اداری کرج با بیان اینکه عملیات زیباسازی، رنگآمیزی جداول و بهسازی معابر انجام شده تا امید و نشاط به منطقه بازگردد گفت: در حادثه بمباران دوم تیر از همان ساعات اولیه همه دستگاهها وارد عمل شدند و تاکنون خسارت ۷۲۹ خانواده و خسارت حدود ۵۰۰ خودرو ارزیابی شده است.
فرماندار ویژه کرج همچنین با اشاره به هفته دفاع مقدس تا ۳۰ شهریور، خواستار آمادهسازی فضای شهری و برگزاری مراسم درخور شهدا، ایثارگران و رزمندگان شد.
وی با تاکید بر مدیریت ناترازی آب و برق، افزود: همه دستگاهها موظف هستند امکانات خود را برای کمک به اداره برق و آب در اختیار بگذارند. صرفهجویی، فرهنگسازی و اطلاعرسانی در این حوزه ضروری است و رسانهها، بهویژه صداوسیما، باید نقش فعالتری ایفا کنند.
فرماندار ویژه کرج به طرح ساماندهی گردشگری و توسعه عمران محور کرج - چالوس نیز اشاره کرد و گفت: این محور یکی از اولویتهای شهرستان است و باید با همکاری دستگاههای محیطزیست، منابعطبیعی، راهداری و گردشگری، زمینه توسعه گردشگری و بومگردی در روستاها فراهم شود.
وی با اشاره به طرحهای هفته دولت، خواستار تسریع در تکمیل ورزشگاه انقلاب، بیمارستان سیدالشهدا و کمالشهر شد.
مهرور بر لزوم بهبود کیفیت خدمات به اربابرجوع در همه دستگاهها تاکید کرد و افزود: هیچ نارضایتی از نحوه برخورد با مردم پذیرفتنی نیست و کارکنانی که مستقیماً با مردم در ارتباط هستند باید با صبر، سعهصدر و احترام پاسخگو باشند.
مهرور با تبریک روز خبرنگار گفت: خبرنگاران چشم و گوش بیدار جامعه هستند و در همه بحرانها و رویدادها، در کنار مردم و مسؤولان ایفای نقش میکنند.
