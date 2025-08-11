خبرنگاران در خط مقدم مبارزه با جنگ نرم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید علی‌اصغر پور بهشت عصر دوشنبه در نشست تکریم از خبرنگاران، با اشاره به جایگاه والای خبرنگاران در عرصه‌های مختلف، اظهار کرد: خبرنگاری شغل نیست، عشق است، اگر علاقه و تعهد نباشد، با توجه به محدودیت‌ها و مشکلاتی که خبرنگاران با آن مواجه‌اند، شاید میدان را خالی می‌کردند اما امروز می‌بینیم که در خط مقدم جبهه‌های مختلفی که دشمن علیه ما گشوده، ایستاده‌اند.

وی با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن و نقش رسانه‌ها در مقابله با آن اظهار کرد: در دفاع مقدس ۱۲ روزه‌ای که داشتیم، نقش خبرنگار بیش از هر زمان دیگری برجسته شد. آنچه باعث انسجام ملی شد، بخشی مرهون عملکرد اصحاب رسانه و قلم بود.

اربعین آزمون تعهد رسانه‌ای و بازتاب حقیقت

فرمانده بسیج کهگیلویه همچنین به رزمایش عظیم اربعین اشاره کرد و ادامه داد: اگر می‌خواهیم بدانیم خبرنگار متعهد کیست، باید به نحوه انعکاس این رویداد نگاه کنیم. تفاوت مشهودی است میان آنان که بایکوت می‌کنند و آنان که حقیقت را بازتاب می‌دهند.

قلم ابزار خنثی سازی توطئه‌ها

وی با تأکید بر اهمیت قلم در فرهنگ اسلامی اظهار داشت: خداوند به قلم قسم یاد کرده و این نشان از اهمیت آن دارد. چه بسا قلمی فتنه‌ها را خنثی کند و چه بسا قلمی فتنه‌ها ایجاد کند. خبرنگاران باید مراقب باشند که قلمشان در مسیر حق باشد.

سرهنگ پور بهشت با اشاره به شرایط حساس جامعه نقش خبرنگاران در مقابله با امپراتوری رسانه‌ای دشمن را مهم خواند.

خبرنگاران، همسنگران در دفاع از آرمان‌های شهدا

وی تاکید کرد: خبرنگاران را همسنگر خود در عرصه‌های مختلف می‌دانیم زیرا همه ما تکلیف داریم از آرمان‌های شهدا دفاع کرده و در این مسیر، اصحاب رسانه نقش افسران جنگ نرم را ایفا می‌کنند.

برخی از افراد برای ایجاد تفرقه رو به انتشار شایعه می‌آورند

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه کهگیلویه با اشاره به جایگاه والای خبر در دین اسلام و مذهب تشیع، بر ضرورت دقت در دریافت و انتشار اخبار تأکید کرد. ایشان با استناد به آیه شریفه «إِن جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا»، هشدار دادند که برخی افراد از روی غرض‌ورزی یا ناآگاهی اقدام به انتشار اخبار می‌کنند که هدفشان ایجاد شایعه و تفرقه در جامعه است.

جایگاه خبر در اسلام؛ از آیه قرآن تا پیام رسانی عاشورا

حجت‌الاسلام سید باقر موسوی عارف با بیان اینکه در قرآن کریم از «خبر عظیم» یاد شده که اشاره به روز قیامت دارد، گفت: این نشان‌دهنده ارزش و جایگاه خبر در آموزه‌های دینی است. در مذهب تشیع نیز خبررسانی جایگاه ویژه‌ای دارد، به‌ویژه در واقعه عاشورا که اگر پیام‌رسانی حضرت زینب (س) نبود، قیام امام حسین (ع) در تاریخ گم می‌شد.

این کارشناس مذهبی افزود: برای آنکه خبر تأثیرگذار باشد، علاوه بر صحت و رعایت اصول حرفه‌ای، نیت خالص و الهی نیز باید در کار باشد. جهاد تبیین حضرت زینب (س) به دلیل نیت خدایی‌اش، ماندگار و مؤثر شد.

وی با اشاره به شرایط حساس جهانی امروز، تأکید کرد: ما اکنون ثمره ۱۴۰۰ سال حرکت مذهب تشیع را مشاهده می‌کنیم. هرگونه کوتاهی در این مسیر، مدیون چهارده قرن تلاش و ایثار خواهیم بود. اگر درست عمل کنیم، پیروز میدان خواهیم بود.

حجت‌الاسلام موسوی عارف مهم‌ترین وظیفه امروز را «امیدآفرینی» دانست و گفت: رسالت ما خطیر است و باید با صداقت، بصیرت و نیت الهی در مسیر تبیین حقایق گام برداریم.