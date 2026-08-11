به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صمیمی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به وضعیت مدارس نمونه دولتی، گفت: این مدارس به صورت خودگردان اداره می‌شوند و با توجه به شرایط تورمی موجود، نیازمند افزایش نرخ شهریه ثابت هستند.

وی در خصوص فعالیت‌های آموزش و پرورش استثنایی استان اظهار کرد: این مجموعه در۲ محور اصلی فعالیت می‌کند که یکی از آنها سنجش نوآموزان است که در این بخش،سالانه حدود۵۶ هزار نوآموز در ۲۸ مرکز جامع مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

صمیمی افزود: محور دوم فعالیت آموزش و پرورش استثنایی، ارائه خدمات آموزشی به دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه است که در حال حاضر به حدود ۲۸۵۰ دانش‌آموز در این زمینه خدمات ارائه می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی ادامه داد: کمبود فضای آموزشی، نیروی تخصصی و ضرورت ارتقای وسایل نقلیه ایاب و ذهاب دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه از جمله نیازها و چالش‌های آموزش و پرورش استثنایی استان است.

صمیمی با اشاره به تعداد دانش‌آموزان استثنایی استان گفت: در مجموع ۲۸۹۰ دانش‌آموز استثنایی در استان وجود دارد که ۷۵۰ نفر از آنان در ارومیه تحصیل می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به عملکرد استان در «پروژه مهر» گفت: سال گذشته آذربایجان‌غربی در این طرح در رتبه ۲۸ کشور قرار داشت، اما با تلاش‌های انجام‌شده، شاهد جهش قابل توجهی بودیم و استان به رتبه پنجم کشور صعود کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌ غربی گفت: در حال حاضر حدود ۱۲ درصد از دانش‌آموزان استان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند و این سهم، نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه این بخش در پشتیبانی از مأموریت‌های نظام تعلیم و تربیت است.

صمیمی، با اشاره به جایگاه مدارس غیردولتی در ساختار تعلیم و تربیت استان اظهار کرد: مدارس غیردولتی صرفاً یک ساختار ارائه‌دهنده خدمات آموزشی نیستند، بلکه بخشی از زیست‌بوم تعلیم و تربیت استان به شمار می‌روند و کیفیت عملکرد آنها می‌تواند بر شاخص‌های عمومی کیفیت آموزشی، تربیتی و مهارتی دانش‌آموزان اثرگذار باشد.

وی با اشاره به فعالیت و سرمایه‌گذاری مؤسسان مدارس غیردولتی افزود: مؤسسان این مدارس برای پذیرش و تعلیم و تربیت بیش از ۱۰۳ هزار دانش‌آموز، طی سال‌های فعالیت خود مجموعه‌ای از سرمایه‌های مادی، مدیریتی، تجربی و معنوی را در این عرصه انباشته کرده‌اند و همین ظرفیت می‌تواند به عنوان یک پشتوانه ارزشمند در خدمت ارتقای نظام تعلیم و تربیت استان قرار گیرد.

صمیمی گفت: رویکرد ما این است که از این ظرفیت به شکل هدفمند استفاده کنیم و جایگاه مدارس غیردولتی را از منظر کیفیت آموزشی، استانداردهای مدیریتی، سرمایه اجتماعی و اثربخشی تربیتی ارتقا دهیم.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌ غربی با تأکید بر ضرورت صیانت از فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان تصریح کرد: ثبت‌نام باید سالم، شفاف، قانونمند و مبتنی بر حقوق دانش‌آموز و خانواده انجام شود. مدیران مدارس موظف‌اند چارچوب‌های قانونی ثبت‌نام را رعایت کنند و دریافت هرگونه وجه خارج از شهریه مصوب و ضوابط ابلاغی، قابل قبول نیست. در این فرآیند باید شرایط اقتصادی خانواده‌ها و واقعیت‌های معیشتی جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد و مدرسه نباید به عاملی برای افزایش فشار اقتصادی بر خانواده تبدیل شود.

صمیمی ادامه داد: صیانت از اعتماد عمومی، یکی از مؤلفه‌های اساسی حکمرانی مطلوب در آموزش و پرورش است و این اعتماد زمانی تقویت می‌شود که خانواده‌ها در فرآیند ثبت‌نام با نظامی شفاف، پاسخگو و منطبق با قانون مواجه باشند. بنابراین مدیران مدارس غیردولتی باید ضمن رعایت دقیق ضوابط مالی و اجرایی، شأن خانواده‌ها و حقوق دانش‌آموزان را در تمامی مراحل فرآیند ثبت‌نام مورد توجه قرار دهند.