محدودیت تردد کامیون و تریلر در محور فاروج–جنگل گلستان اعمال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، رئیس پلیس‌راه خراسان شمالی اظهار کرد: با هدف مدیریت ترافیک، روان‌سازی عبور و مرور و ارتقای ایمنی سفر زائران مشهد مقدس، محدودیت تردد انواع تریلر و کامیون در محور فاروج–جنگل گلستان و بالعکس اعمال شده است.

وی افزود: این محدودیت از ۲۰ مردادماه، تا روز جمعه و همه‌روزه از ساعت ۷ صبح تا ۲۲ ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس‌راه خراسان شمالی تأکید کرد: این محدودیت صرفاً در محور فاروج–جنگل گلستان و بالعکس اعمال می‌شود و محورهای بجنورد–اسفراین، گرمه–جاجرم و سایر محورهای استان مشمول این ممنوعیت نیستند.

وی ادامه داد: ممنوعیت تردد شامل انواع ناوگان باری است و وسایل نقلیه حامل مواد سوختی، مواد بهداشتی، کودهای شیمیایی و کالاهای اساسی از جمله گندم، جو، برنج، ذرت، سویا و دانه‌های روغنی از این محدودیت مستثنی هستند.