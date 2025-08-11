ایجاد ۱۹۳ هزار فرصت شغلی جدید در تهران طی یک سال اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، شامگاه دوشنبه، در یک برنامه تلویزیونی، با تاکید بر جایگاه ویژه اقتصادی استان تهران گفت: سهم استان تهران از تولید ناخالص داخلی کشور به ۲۳ درصد رسیده و این استان رتبه نخست کشور را در این زمینه دارد.

معتمدیان با اشاره به اینکه استان تهران قطب صنعتی کشور و میزبان نزدیک به یک سوم صنایع بزرگ، صنایع تبدیلی و بسته بندی است، اظهار داشت: استان تهران همچنین بزرگ‌ترین بازار مصرفی کشور را در اختیار دارد و به لحاظ زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و هوایی جایگاه ویژه‌ای دارد که باعث شده تقریباً تمامی استان‌ها به تهران متصل باشند.

وی افزود: استان تهران ۵۱ درصد از درآمدهای مالیاتی کشور را به خود اختصاص داده و این عدد در سال جاری معادل ۷۲۸ هزار میلیارد تومان است که اهمیت تحقق این درآمدها برای استان بسیار بالا است.

استاندار تهران با بیان اینکه در یک سال اخیر قراردادهایی به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی منعقد شده که در مراحل پیگیری و اجرا قرار دارد، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر در حوزه گردشگری و کشاورزی متمرکز شده است، هرچند محدودیت‌هایی نظیر قانون شعاع ۱۲۰ کیلومتری و مسائل زیست‌محیطی موجب محدودیت در توسعه صنعتی استان شده است.

معتمدیان به رشد قابل توجه اشتغال در استان اشاره کرد و گفت: طی یک سال اخیر ۲۸۰ هزار کسب و کار جدید از طریق درگاه ملی مجوزها ثبت شده و ۱۹۳ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد افزایش نشان می‌دهد، همچنین ۲۴۰ هزار نفر بیمه‌شده جدید در سازمان تأمین اجتماعی ثبت شده‌اند که این آمار نشان‌دهنده اشتغالزایی واقعی در استان تهران است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود نرخ بیکاری استان تهران را ۳.۴ درصد اعلام کرد و گفت: این نرخ در زمستان امسال کمترین نرخ بیکاری کشور بوده و استان تهران همچنان در این شاخص رتبه نخست را در کشور دارد.

استاندار تهران از بازگشت ۹۵ واحد تولیدی راکد به چرخه تولید خبر داد و اظهار داشت: اقدامات صورت گرفته در ستاد تسهیل رفع موانع تولید استان، نقش مؤثری در احیای این واحدها داشته است.

معتمدیان با اشاره به وضعیت نابرابر سرانه‌های آموزشی در استان تهران، از آغاز ساخت ۱۳ هزار کلاس درس تا پایان دولت خبر داد و گفت: استان تهران با وجود برخورداری از ظرفیت‌های متعدد، هنوز از کمترین سرانه‌های آموزشی و درمانی در کشور برخوردار است.

وی در خصوص وضعیت فضای آموزشی استان تهران گفت: ما در استان تهران برای رسیدن به استاندارد مطلوب آموزشی فاصله زیادی داریم، هدف‌گذاری فعلی رسیدن به میانگین کشوری به عنوان حداقل شاخص عدالت آموزشی است.

معتمدیان با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر نهضت مدرسه‌سازی افزود: یکی از برنامه‌هایی که رئیس‌جمهور به صورت مستقیم به استانداران ابلاغ کردند، تمرکز بر نهضت مدرسه‌سازی بود. استان تهران در ابتدای دولت سیزدهم رتبه ۲۸ کشوری در سرانه آموزشی را داشت و در کنار سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و البرز، جز چهار استان انتهای جدول قرار گرفت.

وی ادامه داد: خوشبختانه با طراحی این نهضت و پیگیری‌های مستمر، امروز در استان تهران شاهد تحرک جدی هستیم، تاکنون ساخت ۲۴۰ مدرسه ۱۵ کلاسه معادل ۳۶۰۰ کلاس درس آغاز شده است.

معتمدیان افزود: این پروژه‌ها تنها با منابع دولتی اجرا نمی‌شود بلکه از ظرفیت نوسازی مدارس، منابع استانی، ملی، خیرین مدرسه‌ساز، مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و نیز مولدسازی دارایی‌ها بهره‌برداری شده است.

استاندار تهران با اشاره به برگزاری مستمر جلسات برای تأمین مالی پروژه‌های آموزشی خاطرنشان کرد: تا هفته دولت ۹۹ مدرسه ۱۵ کلاسه (معادل ۱۲۵۰ کلاس) افتتاح خواهد شد و تا پایان سال ۱۴۷ مدرسه شامل ۷۲۹ کلاس درس به بهره‌برداری می‌رسد.

وی تأکید کرد: در دولت چهاردهم، از نظر تعداد کلاس، مساحت فضای آموزشی نیز افزایش یافته و ۲۱۲ هزار مترمربع فضای جدید آموزشی ایجاد شده است. برنامه ما تا دو سال آینده احداث ۱۸۰ مدرسه و تکمیل ۱۳ هزار کلاس درس است که تا پایان دولت محقق خواهد شد، با این اقدامات، استان تهران حداقل ۱۰ رتبه در جدول سرانه آموزشی کشور ارتقا پیدا خواهد کرد.

ناترازی انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

معتمدیان در ادامه به اقدامات انجام شده در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: بنا بر تأکید مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، تمام ادارات باید در حوزه تأمین برق خودکفا شوند، در استان تهران با توجه به داشتن حداقل ۳۰۰ روز آفتابی در سال، بستر مناسبی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم است.

وی با بیان اینکه برای اجرای این سیاست، کمیته انرژی در استانداری تشکیل شده، افزود: با پیگیری‌های انجام شده تاکنون ۹ هزار مگاوات ظرفیت از طریق سامانه مجوز صادر شده که ۵ هزار مگاوات آن منجر به عقد قرارداد و ۱۲۲۰ مگاوات وارد فاز اجرایی شده است، همچنین حدود ۱۰ هزار هکتار اراضی در استان شناسایی، مکان‌یابی و در آستانه تحویل برای اجرای پروژه‌ها قرار دارد.

استاندار تهران ادامه داد: ما برای جبران ۳۰۰۰ مگاوات ناترازی برق استان، برنامه‌ریزی کرده‌ایم که تا پایان دولت این عدد به‌طور کامل محقق شود، همچنین امسال تلاش داریم حداقل ۱۲۵۰ مگاوات وارد مدار شود؛ مشروط به اینکه موانعی همچون تأمین زمین، ثبت سفارش و تخصیص ارز، خللی در اجرای پروژه‌ها وارد نکند.

سرانه درمانی زیر یک تخت به ازای هر هزار نفر

وی با اشاره به وضعیت درمان استان تهران گفت: اگر شهر تهران را کنار بگذاریم، در سایر شهرستان‌های استان تهران با کمبود جدی زیرساخت‌های درمانی مواجه هستیم، هم‌اکنون ۲۶ پروژه نیمه‌کاره در بخش درمانی وجود دارد که در صورت تکمیل، حدود ۶۵۰۰ تخت بیمارستانی به ظرفیت استان افزوده خواهد شد.

معتمدیان با اشاره به سرانه ۹۳ صدم تخت بیمارستانی به ازای هر هزار نفر در استان گفت: یکی از دستاوردهای سفر رئیس‌جمهور به تهران، تخصیص ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار به حوزه درمان بود.

وی ادامه داد: نخستین نتیجه این اقدام، افتتاح فاز اول بزرگ‌ترین بیمارستان دولتی سوختگی غرب تهران با ۱۰۰ تخت در هفته دولت خواهد بود، همچنین بیمارستان ۴۰۰ تخت‌خوابی اسلامشهر با پیشرفت ۹۸ درصدی تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

توازن توسعه در استان و ساماندهی واحدهای آلاینده

معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود درباره توازن توسعه در استان تهران تصریح کرد: متأسفانه در دهه‌های گذشته توسعه در استان مبتنی بر ظرفیت‌های واقعی نبوده و امروز با ناترازی‌های گسترده روبه‌رو هستیم، تنها در بخش اقتصادی، بیش از ۲۰ هزار واحد صنفی بدون مجوز، به فعالیت صنعتی روی آورده‌اند که بخشی از آلایندگی تهران نیز ناشی از همین واحدهاست.

وی ادامه داد: متأسفانه این واحدها تحت نظارت سازمان محیط زیست هم نیستند.

صیانت از حریم پایتخت وارد فاز اجرایی شد

استاندار تهران با بیان اینکه تعیین حریم شهر تهران برای اولین‌بار به تصویب رسیده، گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در سال ۸۶، محدوده حریم شهر تهران به ۵۹۱۸ کیلومتر مربع افزایش یافت اما این مصوبه تا پایان دولت سیزدهم اجرا نشد، با پیگیری انجام شده، در دولت چهاردهم کار کارشناسی با همکاری وزارت کشور، وزارت راه، استانداری و شورای شهر تهران انجام شد و نهایتاً چند هفته پیش مصوبه نهایی حریم شهر تهران به تصویب شورای عالی رسید.

وی افزود: با اجرای این طرح، وضعیت بلاتکلیفی ۳۱ شهر و تداخل حریم میان شهرداری‌ها و شهرستان‌ها رفع خواهد شد، اداره کل صیانت از حریم نیز با همکاری سازمان اداری و استخدامی تشکیل شده و همه دستگاه‌ها موظفند صرفاً در چارچوب قانون فعالیت کنند.

انتقال پایتخت فعلاً در دستور کار نیست

معتمدیان درباره بحث انتقال پایتخت گفت: امروز تهران با بارگذاری‌های جمعیتی چهار برابر توان اکولوژیک خود، با مشکلاتی نظیر آلودگی، ترافیک، کمبود آب و فرونشست زمین مواجه است، با اینکه انتقال پایتخت می‌تواند یکی از گزینه‌ها باشد، اما فعلاً تصمیمی برای آن اتخاذ نشده است، تمرکز ما در حال حاضر بر ساماندهی و تمرکززدایی از تهران است.

هشدار درباره وضعیت آب و لزوم اصلاح الگوی مصرف

استاندار تهران با اشاره به ادامه‌دار بودن خشکسالی در پنج سال گذشته اظهار داشت: امروز ۷۰ درصد منابع آبی تهران از سفره‌های زیرزمینی تأمین می‌شود در حالی‌که قبلاً این عدد ۳۰ درصد بود.

معتمدیان ادامه داد: کاهش بارندگی و افزایش دما باعث شده طرح‌های انتقال آب نظیر پروژه ۶۲ کیلومتری طالقان به شرق تهران با سرعت پیگیری شود که فاز اول آن تا پایان تابستان وارد مدار خواهد شد.

وی با هشدار نسبت به مصرف بالای آب در تهران گفت: بیش از ۶۳ درصد مردم تهران، دو برابر الگوی استاندارد مصرف می‌کنند. ۸۴ درصد مصرف آب در بخش خانگی است که عمدتاً مربوط به استحمام، شست‌وشو و مصارف غیرضروری است، در صورت نصب شیرآلات کاهنده می‌توان تا ۳۵ درصد مصرف را کاهش داد.

استاندار تهران افزود: اصلاح الگوی مصرف در کنار طرح‌های زیرساختی، تنها راهکار مقابله با بحران آب است.

اتباع غیرمجاز و لزوم ساماندهی مهاجرت

استاندار تهران در ادامه گفت: حدود ۵۰ درصد اتباع غیرمجاز کشور در استان تهران حضور دارند، از ابتدای دولت، ۶۵۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز شناسایی و با رعایت کرامت انسانی به کشورهای خود بازگردانده شده‌اند.

معتمدیان در ادامه گفت: همچنین بیش از ۲ میلیون نفر از اتباع خارجی که پیش‌تر با برگه‌های غیررسمی در استان تردد می‌کردند، از ۱۵ تیرماه سال جاری به عنوان اتباع غیرمجاز شناخته می‌شوند.

وی تأکید کرد: از مهر سال گذشته اطلاع‌رسانی به این افراد انجام شده بود، برخی از این افراد با وجود اخطارهای مکرر و اطلاع از مقررات، اقدام به تمدید اقامت یا ثبت‌نام نکرده‌اند و از تاریخ ۱۵ تیرماه، طبق مصوبه هیأت دولت، اتباعی که فاقد مدارک معتبر هستند، غیرمجاز تلقی شده و باید از کشور طرد شوند.

معتمدیان در عین حال تصریح کرد: طرح ساماندهی اتباع با رعایت کرامت انسانی انجام می‌شود و جمهوری اسلامی ایران همواره میزبان مهمانان خارجی با رویکرد انسانی و اسلامی بوده است، اما تداوم حضور غیرقانونی اتباع، تبعات اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و درمانی برای استان تهران به همراه دارد و نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود.

تغییر نگاه به استان تهران؛ از مرکز مصرف به مرکز تولید

استاندار تهران در پایان با اشاره به نگاه تحولی دولت سیزدهم به تهران گفت: ما تلاش کرده‌ایم نگاه به تهران را از مرکز مصرف به مرکز تولید تغییر دهیم، استان تهران ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای در حوزه صنعت، کشاورزی، خدمات و فناوری دارد، اما سال‌ها تحت تأثیر تمرکز بیش از حد بر پایتخت، ظرفیت‌های پیرامونی آن مغفول مانده است.

وی افزود: با تدوین سند آمایش و تعریف اولویت‌های توسعه‌ای در ۱۶ شهرستان استان تهران، تلاش داریم توسعه را به شکلی متوازن و بر اساس ظرفیت‌های بومی هر منطقه پیش ببریم، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بهداشت، آموزش، انرژی و صنعت در مناطق کم‌برخوردار، از جمله اولویت‌های ما برای جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه به تهران و کاهش فشار بر پایتخت است.

معتمدیان تأکید کرد: در گام نهایی، تلاش خواهیم کرد تهران را از وضعیتی شکننده و ناپایدار به استانی با توسعه متوازن، عدالت‌محور و زیست‌پذیر برای همه ساکنان آن تبدیل کنیم.