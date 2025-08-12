به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی روحانی شهردار منطقه ۶ تهران با اشاره به هماهنگی‌های دقیق صورت‌گرفته جهت خدمت رسان، به زائران کربلا بیان کرد: مجموعه حسینیه محبان الرضا (ع) به عنوان مرکز اصلی استقرار خادمان تعیین شده و امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی لازم در این نقاط به صورت کامل فراهم شده است.

وی افزود: این حضور سازمان‌یافته در یکی از پرترددترین مسیرهای زیارتی، نه تنها تضمینی برای ارائه خدمات مطلوب است، بلکه نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی و حس همبستگی میان زائران و خادمان دارد؛ خادمانی که با انگیزه‌های انسانی و اجتماعی در خط مقدم خدمت ایستاده‌اند.

مسئول قرارگاه کربلا افزود: موکب محبان الرضا (ع) با توزیع اقلام مورد نیاز مانند آب معدنی و سایر ملزومات، بخشی از فرهنگ خدمت صادقانه و همبستگی معنوی میان خادمان و زائران را نمایان می‌سازد؛ فرهنگی که ریشه در باورهای مذهبی و ارزش‌های اجتماعی ما دارد.

روحانی همچنین از انجام عملیات پاکسازی محدوده استقرار خادمان و مواکب خبر داد و تأکید کرد: پاکسازی و آماده‌سازی محدوده استقرار خادمان و مواکب نه تنها برای فراهم‌کردن فضایی امن و آرام برای زیارت بلکه این اقدام، نمادی از مسئولیت‌پذیری جمعی ایرانیان در کشور میزبان است و به حفظ سرمایه اجتماعی در مسیر عشق و ارادت کمک می‌کند.