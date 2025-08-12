  1. جامعه
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۰۹

پشتیبانی همه‌جانبه شهرداری تهران از زائران کربلا

شهردار منطقه ۶ تهران از استقرار ۲۸۰ خادم شهرداری در سه نقطه کلیدی شهر کربلا خبر داد تا خدمات متنوعی به زائران حرم مطهر اباعبدالله الحسین(ع) ارائه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی روحانی شهردار منطقه ۶ تهران با اشاره به هماهنگی‌های دقیق صورت‌گرفته جهت خدمت رسان، به زائران کربلا بیان کرد: مجموعه حسینیه محبان الرضا (ع) به عنوان مرکز اصلی استقرار خادمان تعیین شده و امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی لازم در این نقاط به صورت کامل فراهم شده است.

وی افزود: این حضور سازمان‌یافته در یکی از پرترددترین مسیرهای زیارتی، نه تنها تضمینی برای ارائه خدمات مطلوب است، بلکه نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی و حس همبستگی میان زائران و خادمان دارد؛ خادمانی که با انگیزه‌های انسانی و اجتماعی در خط مقدم خدمت ایستاده‌اند.

مسئول قرارگاه کربلا افزود: موکب محبان الرضا (ع) با توزیع اقلام مورد نیاز مانند آب معدنی و سایر ملزومات، بخشی از فرهنگ خدمت صادقانه و همبستگی معنوی میان خادمان و زائران را نمایان می‌سازد؛ فرهنگی که ریشه در باورهای مذهبی و ارزش‌های اجتماعی ما دارد.

روحانی همچنین از انجام عملیات پاکسازی محدوده استقرار خادمان و مواکب خبر داد و تأکید کرد: پاکسازی و آماده‌سازی محدوده استقرار خادمان و مواکب نه تنها برای فراهم‌کردن فضایی امن و آرام برای زیارت بلکه این اقدام، نمادی از مسئولیت‌پذیری جمعی ایرانیان در کشور میزبان است و به حفظ سرمایه اجتماعی در مسیر عشق و ارادت کمک می‌کند.

