هوای مشهد ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دادههای مرکز پایش آلایندههای زیست محیطی مشهد شاخص لحظهای هوای مشهد امروز سه شنبه بیستم و یکم مردادماه با ثبت عدد ۱۸۳ در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته نیز با عدد شاخص کلی ۱۳۱ در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار داشت.
ساختمان، هفت حوض، سرافرازان، مفتح، خاقانی، کریمی و آوینی در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروهها قرار دارد همچنین مناطق سجاد، رسالت، طرق، خیام جنوبی، الهیه و خیام شمالی هوای ناسالم برای گروههای حساس را تجربه میکنند و دو منطقه سرخس و نخریسی در وضعیت زرد و هوای سالم است.
