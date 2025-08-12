افتتاح طرح اتصال پل چهارم بشار یاسوج به ۴۵ متری سروک در هفته دولت

کیوان آشنا در گفتوگو با خبرنگار مهر، به طرحهای ترافیکی در شهر یاسوج اشاره کرد و گفت: با هدف کاهش ترافیک و توزیع بار ترافیکی طرحهایی در بلوارهای آیتالله ملکحسینی، بلوار ارم و چهلپنجمتری سروک یاسوج در حال اجرا است.
وی با اشاره به طرح اتصال پل چهارم به ۴۵ متر سروک اظهار کرد: این طرح نقش مهمی در هدایت ترافیک از سمت بلوار رجاء به سمت بلوار ارم و فلکه جهاد به سمت خروجی شهر دارد که بعد از رفع معارضات و بازگشایی فاز اول به سمت سروک اقدام به رفع سایر معارضات میکنیم.
شهردار یاسوج تصریح کرد: فاز اول ۴۵ متری سروک در دو بخش تعریف شده است که بخشی مسطح و در حال انجام روسازی و زیرسازی آن هستیم.
وی تاکید کرد: بیان کرد: مرحله دوم اتصال به پل شهید یزدانپناه است که در مرحله تکمیل بوده که تا چند روز آینده آسفالت آن انجام میشود.
آشنا اضافه کرد: برنامهریزی کردیم این طرح در هفته دولت به بهرهبرداری برسد.
