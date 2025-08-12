  1. استانها
افتتاح طرح اتصال پل چهارم بشار یاسوج به ۴۵ متری سروک در هفته دولت

یاسوج-شهردار یاسوج از بهره‌برداری از طرح اتصال پل چهارم بشار این شهر به ۴۵ متری سروک در هفته دولت امسال خبر داد.

کیوان آشنا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به طرح‌های ترافیکی در شهر یاسوج اشاره کرد و گفت: با هدف کاهش ترافیک و توزیع بار ترافیکی طرح‌هایی در بلوارهای آیت‌الله ملک‌حسینی، بلوار ارم و چهل‌پنج‌متری سروک یاسوج در حال اجرا است.

وی با اشاره به طرح اتصال پل چهارم به ۴۵ متر سروک اظهار کرد: این طرح نقش مهمی در هدایت ترافیک از سمت بلوار رجاء به سمت بلوار ارم و فلکه جهاد به سمت خروجی شهر دارد که بعد از رفع معارضات و بازگشایی فاز اول به سمت سروک اقدام به رفع سایر معارضات می‌کنیم.

شهردار یاسوج تصریح کرد: فاز اول ۴۵ متری سروک در دو بخش تعریف شده است که بخشی مسطح و در حال انجام روسازی و زیرسازی آن هستیم.

وی تاکید کرد: بیان کرد: مرحله دوم اتصال به پل شهید یزدان‌پناه است که در مرحله تکمیل بوده که تا چند روز آینده آسفالت آن انجام می‌شود.

آشنا اضافه کرد: برنامه‌ریزی کردیم این طرح در هفته دولت به بهره‌برداری برسد.

