سپاه: هدف قرار دادن خبرنگاران در غزه، حمله مستقیم به آزادی بیان است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیهای جنایت رژیم صهیونیستی و شهادت خبرنگاران در غزه را محکوم کرد.
متن بیانیه به شرح زیر میباشد:
بسمالله الرحمن الرحیم
جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن خبرنگاران و اصحاب رسانه در غزه، بهویژه شهادت ۶ خبرنگار مجاهد، شجاع، فداکار و در خط مقدم اطلاعرسانی فریاد مظلومیت مردان، زنان و کودکان این منطقه ازجمله «انس الشریف»، حمله مستقیم به اصول انسانی و آزادی بیان است. این اقدام ظالمانه، نهتنها حقوق بشر بلکه حق ملتها برای دانستن حقیقت را نیز هدف قرار داده است. خبرنگاران، در جنگ شناختی امروز، با قلمها و دوربینهای خود در برابر دروغها و تحریفها ایستادهاند و با روایت حقیقت، مسئولیت بزرگ انتقال آگاهی به جوامع بشری را به دوش میکشند.
رژیم نژادپرست و گرگصفت صهیونیستی که همواره تلاش کرده است صدای حقیقت را خاموش کند، در این مقطع تاریخی با ارتکاب چنین جنایتی بار دیگر نشان داد برای پنهان کردن جنایات قرونوسطایی و ماهیت ددمنشانه و ضد انسانی خود از هیچ اقدامی دریغ نمیکند. هدف قرار دادن خبرنگاران در قلب جنگها، بهویژه در غزه، عملاً شلیک به آزادی و جنایتی در راستای ایجاد و تحمیل «سکوت رسانهای» و انکار حقیقت است. این رژیم پلید و تبهکار با ترور خبرنگاران و اصحاب رسانه در صدد است، در مسیر اطلاعرسانی و آگاهیبخشی و رساندن پیام حق به جهانیان مانع ایجاد کند و حقیقت تلخ جنایات خود در غزه قهرمان و مظلوم را پنهان سازد.
در دنیای امروز که جنگها در عرصه ذهنها و ادراک جوامع جریان دارد، خبرنگاران جنگی بهعنوان سربازان جبهه روایت گری در هر شرایط سخت نبرد، از دل حوادث و بحرانها، در پی ایفای مسئولیت خود در انتقال حقایق و واقعیتها هستند و با روایتهای جعلی و تحریف مقابله میکنند؛ خبرنگاران در میدانهای نبرد و در قلب جنگها و خطرهای سهمگین و عظیم ناشی از غرش توپخانهها و بمبارانها، بیوقفه به وظیفه خود در روایت حقیقت عمل میکنند.
در این راستا، و در شرایطی که در ایران اسلامی و در موسم گرامیداشت "روز خبرنگار"، شکوه تجلیل از "اصحاب رسانه" چشم همگان را خیره کرده است، شهادت ۶ خبرنگار سلحشور در غزه نهتنها بیانگر شجاعت و فداکاری آنان در مسیر حقیقت است، بلکه نشاندهنده اهمیت و نقش خبرنگاران در آگاهیبخشی به جهانیان است. این شهدای عزیز، با خون خود، نهتنها صدای مظلومان غزه را به گوش جهانیان رساندند، بلکه با شجاعت خود، پیامی مقتدر و معنادار به دنیا مخابره کردند که هیچگاه نباید در برابر ظلم و جنایت سکوت کرد.
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با محکومیت این جنایت بزرگ و گرامیداشت یاد، نام و حماسهآفرینیهای ۲۳۷ خبرنگار میدان دفاع از مقاومت و حقانیت غزه از "طوفان الاقصی: تا به امروز و تأکید بر اینکه اصحاب حقطلب و آزادیخواه رسانه تا آزادی قدس شریف در کنار ملت فلسطین ایستادهاند، از همه ملتها و جوامع جهانی بهویژه نهادها و سازمانهای مدعی حقوق بشر و آزادی رسانه میخواهد تا در برابر این جنایات سکوت نکرده و با پرهیز از هرگونه چشمپوشی نسبت به این قساوتها، توقف جنایت آفرینیها و مجازات عاملان جنایتگری علیه خبرنگاران در غزه را مطالبه کنند.
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۱۴۰۴/۵/۲۰
نظر شما