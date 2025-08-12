  1. استانها
  2. یزد
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۱۳

بهره‌برداری از دو نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۲۰۲ کیلووات در استان یزد

بهره‌برداری از دو نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۲۰۲ کیلووات در استان یزد

یزد- معاون بهره‌برداری شرکت توزیع نیروی برق استان یزد گفت: دو نیروگاه خورشیدی جدید با مجموع یک‌هزار و ۲۰۲ کیلووات در استان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عسکری‌فر از بهره‌برداری نیروگاه یک مگاواتی در منطقه گاریزات شهرستان تفت خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از این نیروگاه خورشیدی، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در این شهرستان به حدود ۸ مگاوات رسیده است.

وی اضافه کرد: نیروگاه تادکو در منطقه خضرآباد شهرستان اشکذر به ظرفیت ۲۰۲ کیلووات به بهره‌برداری و به شبکه برق متصل شد.

معاون بهره‌برداری شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با اشاره به طرح کلان توسعه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس در استان بیان داشت: تقویت تولید پراکنده، افزایش بهره‌وری انرژی و تاب‌آوری شبکه برق از اهداف گسترش و توسعه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس خورشیدی است.

کد خبر 6558114

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها