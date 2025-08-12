به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عسکریفر از بهرهبرداری نیروگاه یک مگاواتی در منطقه گاریزات شهرستان تفت خبر داد و گفت: با بهرهبرداری از این نیروگاه خورشیدی، ظرفیت نیروگاههای خورشیدی در این شهرستان به حدود ۸ مگاوات رسیده است.
وی اضافه کرد: نیروگاه تادکو در منطقه خضرآباد شهرستان اشکذر به ظرفیت ۲۰۲ کیلووات به بهرهبرداری و به شبکه برق متصل شد.
معاون بهرهبرداری شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با اشاره به طرح کلان توسعه نیروگاههای کوچکمقیاس در استان بیان داشت: تقویت تولید پراکنده، افزایش بهرهوری انرژی و تابآوری شبکه برق از اهداف گسترش و توسعه نیروگاههای کوچکمقیاس خورشیدی است.
