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۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۳۷

همزمان با اربعین حسینی؛

مراسم پیاده روی اربعین از حرم تا حرم در زرند برگزار می شود

مراسم پیاده روی اربعین از حرم تا حرم در زرند برگزار می شود

زرند - رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان زرند گفت: مراسم عزاداری و پیاده روی روز اربعین از حرم امامزاده حمزه(ع)   تا حرم امامزاده خواجه ابورضا(ع) این شهرستان برگزار می شود.

 حجت الاسلام ابوالقاسم قادری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های اربعین حسینی اماکن متبرکه شهرستان زرند اظهار کرد: همایش پیاده روی اربعین طبق سنت هر ساله با عنوان پیاده روی جاماندگان اربعین از حرم امامزاده حمزه (ع) به سمت امامزاده خواجه ابو رضا (ع) برگزار می شود.

وی افزود: مسیر راهپیمایی اربعین حسینی بین دو امامزاده به مسافت ۱۰ کیلومتر است که با هماهنگی دستگاه های نظارتی  شهرستان امکانات و تمهیدات لازم در نظر گرفته شده و در همین راستا چهار موکب بزرگ در بین مسیر آماده پذیرایی به زائران حسینی هستند.

حجت الاسلام قادری تصریح کرد: مراسم پیاده روی اربعین همچنین مردم عزادار بخش یزدان شهر و در جوار امامزاده بهاء الدین (ع) برگزار می شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان زرند گفت: آستان مبارک ۱۶ امامزاده و بقعه متبرکه در شهرستان زرند وجود دارد که به عنوان قطب برنامه های فرهنگی و مذهبی و مورد توجه مردم هستند.

وی با اشاره به اینکه آستان امامزاده عبدالله (ع) معروف به امامزاده خواجه ابو رضا یکی از امامزادگان شاخص شهرستان زرند است که هر ساله برنامه های عزاداری ایام ماه محرم و صفر در این مکان  مورد توجه مردم و هیئت های مذهبی قرار دارد، افزود: پخش مستقیم مراسم عزاداری اربعین حرم مطهر امامزاده از شبکه استانی مرکز کرمان و شبکه های سراسری نیز انجام خواهد شد.

کد مطلب 4747264

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