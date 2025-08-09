  1. جامعه
  2. شهری
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۳۱

پشتیبانی شهرداری منطقه ۶ از اعزام ۲۵۰ دانشجوی دانشگاه تهران به کربلا

شهردار منطقه ۶ تهران از برگزاری آیین بدرقه ۲۵۰ دانشجو از مسجد کوی دانشگاه تهران به کربلا با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی روحانی شهردار منطقه ۶ تهران با اشاره به نقش پشتیبان این منطقه در خدمات اربعین، افزود: هماهنگی‌های لازم برای برگزاری این آئین از سوی معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه انجام شد و هم‌زمان مجموعه‌ای از اقدامات پشتیبانی نیز در قرارگاه کربلا صورت گرفت.

روحانی افزود: فضاسازی و نصب کتیبه در محل اسکان خادمین و نیروهای جهادی در قرارگاه کربلا، برگزاری نماز جماعت و مراسم عزاداری سالار شهیدان در این محل، بخشی از برنامه‌های اجرا شده توسط عوامل اجرایی شهرداری منطقه ۶ بوده است.

شهردار منطقه ۶ با اشاره به مشکلات زیرساختی در محل استقرار خادمین در کربلا ادامه داد: با توجه به نوسان و قطعی برق، یک دستگاه ژنراتور برای تقویت برق‌رسانی به محل اسکان تأمین و راه‌اندازی شد.

گفتنی است اجرای عملیات تخلیه مخازن سازمان پسماند در محدوده قرارگاه کربلا بخشی دیگر از خدمات شهرداری منطقه ۶ است که توسط نیروهای جهادی و خدمات‌رسان منطقه در کربلا تا پایان مراسم اربعین در کنار زائران و خادمین ادامه خواهد داشت.

