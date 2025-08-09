پشتیبانی شهرداری منطقه ۶ از اعزام ۲۵۰ دانشجوی دانشگاه تهران به کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی روحانی شهردار منطقه ۶ تهران با اشاره به نقش پشتیبان این منطقه در خدمات اربعین، افزود: هماهنگی‌های لازم برای برگزاری این آئین از سوی معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه انجام شد و هم‌زمان مجموعه‌ای از اقدامات پشتیبانی نیز در قرارگاه کربلا صورت گرفت.

روحانی افزود: فضاسازی و نصب کتیبه در محل اسکان خادمین و نیروهای جهادی در قرارگاه کربلا، برگزاری نماز جماعت و مراسم عزاداری سالار شهیدان در این محل، بخشی از برنامه‌های اجرا شده توسط عوامل اجرایی شهرداری منطقه ۶ بوده است.

شهردار منطقه ۶ با اشاره به مشکلات زیرساختی در محل استقرار خادمین در کربلا ادامه داد: با توجه به نوسان و قطعی برق، یک دستگاه ژنراتور برای تقویت برق‌رسانی به محل اسکان تأمین و راه‌اندازی شد.

گفتنی است اجرای عملیات تخلیه مخازن سازمان پسماند در محدوده قرارگاه کربلا بخشی دیگر از خدمات شهرداری منطقه ۶ است که توسط نیروهای جهادی و خدمات‌رسان منطقه در کربلا تا پایان مراسم اربعین در کنار زائران و خادمین ادامه خواهد داشت.