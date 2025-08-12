رئیس جمهور: بوشهر از مناطق ممتاز برای توسعه انرژی خورشیدی است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان صبح سهشنبه در ارتباط ویدئوکنفرانسی با مراسم بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی ۲۶۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در بوشهر اظهار کرد: این استان در تولید انرژیهای تجدیدپذیر دارای ظرفیتهای ویژه است.
وی ادامه داد: بوشهر یکی از مناطق ممتاز کشور برای توسعه انرژی خورشیدی است دولت از همه سرمایهگذاران داخلی و خارجی که در این مسیر گام بردارند، حمایت کامل خواهد کرد.
پزشکیان تأکید کرد: حرکت به سمت انرژیهای پاک ضرورتی برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، حفاظت از محیطزیست و تأمین امنیت انرژی نسلهای آینده است.
رئیس جمهور گفت: توسعه این بخش میتواند علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، زمینه انتقال فناوریهای نوین و جذب سرمایهگذاریهای بزرگ را فراهم کند.
