دمای هوا تا پایان هفته در استان بوشهر روند افزایشی دارد

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به سبب وزش بادهای شمالی، خلیج فارس در برخی ساعات متلاطم است.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: دمای هوا نیز تا پایان هفته در سطح استان روند افزایشی خواهد داشت و طی روزهای پنجشنبه و جمعه، در برخی نقاط به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس خواهد رسید.
وی بیان کرد: آسمان استان بوشهر در ساعتهای آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی میشود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر بر ساعت و از بامداد فردا در فراساحل ۱۲ تا ۴۲ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و از بامداد فردا در فراساحل ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر پیش بینی میشود.
نظر شما