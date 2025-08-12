نرخ بازگشت به زندان در کرمان به زیر یک درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ذوالفعلی‌نژاد اعلام کرد: ۳ هزار و ۱۳۰ زندانی در استان در سه بخش کارگاه‌های داخل زندان، مشاغل نشسته و اشتغال خارج از زندان فعالیت دارند که از این تعداد، حدود ۱ هزار نفر در طرح اشتغال نشسته مشغول به کار هستند.



مدیرکل زندان‌های کرمان افزود: مددجویان در کارگاه‌های زندان‌های کرمان علاوه بر مهارت‌آموزی، ماهانه ۱۰ میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کنند. همچنین ۶۰۰ زندانی دیگر با حمایت انجمن حمایت از زندانیان شاغل هستند و درآمد حاصل از کارشان به خودشان تعلق می‌گیرد.



ذوالفعلی‌نژاد با اشاره به حمایت از خانواده‌های زندانیان، گفت: بنیاد تعاون زندانیان با ارائه کمک‌های آموزشی و معیشتی از این خانواده‌ها پشتیبانی می‌کند. در سال گذشته، ۱ هزار و ۴۰۰ بسته کمک آموزشی میان فرزندان زندانیان توزیع شده است.



وی از اختصاص ۳۴ میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال مددجویان پس از آزادی خبر داد و افزود: ۱۵ میلیارد تومان از این مبلغ به زندانیان آزادشده دارای مهارت پرداخت شده است.



مدیرکل زندان‌های کرمان همچنین به همکاری سازمان‌های فنی و حرفه‌ای، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی در آموزش زندانیان اشاره کرد و گفت: استان کرمان در حوزه آموزش مددجویان ۱ ۴۳ درصد پیشرفت داشته و گواهی‌های مهارت بدون ذکر نام زندان به آنان اعطا می‌شود.



وی از راه‌اندازی ۱۰۰ کارگاه در زندان‌های استان خبر داد که شامل حرفه‌هایی مانند فیروزه‌کوبی، دوچرخه‌سازی، فیلترسازی، خیاطی و تراش سنگ‌های قیمتی است.



ذوالفعلی‌نژاد در پایان گفت: ۶۱۸ زندانی در کرمان از پابند الکترونیک استفاده می‌کنند که جزو محکومان با مجازات کمتر از یک سال هستند.

او گفت: همچنین این استان در زندان‌داری نوین و دادرسی الکترونیک جزو سه استان برتر کشور است و ۹۷.۵ درصد ارتباطات قضائی به صورت الکترونیک انجام می‌شود.



وی خاطرنشان کرد: ۴۵ روحانی در زندان‌های کرمان به ارائه برنامه‌های آموزشی و تربیتی به مددجویان مشغول هستند.