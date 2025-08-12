  1. استانها
  2. کرمان
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۵۱

نرخ بازگشت به زندان در کرمان به زیر یک درصد کاهش یافت

نرخ بازگشت به زندان در کرمان به زیر یک درصد کاهش یافت

کرمان- مدیرکل زندان‌های استان کرمان گفت: با اجرای طرح‌های کارآفرینی، نرخ بازگشت مددجویان به زندان به کمتر از یک درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ذوالفعلی‌نژاد اعلام کرد: ۳ هزار و ۱۳۰ زندانی در استان در سه بخش کارگاه‌های داخل زندان، مشاغل نشسته و اشتغال خارج از زندان فعالیت دارند که از این تعداد، حدود ۱ هزار نفر در طرح اشتغال نشسته مشغول به کار هستند.

مدیرکل زندان‌های کرمان افزود: مددجویان در کارگاه‌های زندان‌های کرمان علاوه بر مهارت‌آموزی، ماهانه ۱۰ میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کنند. همچنین ۶۰۰ زندانی دیگر با حمایت انجمن حمایت از زندانیان شاغل هستند و درآمد حاصل از کارشان به خودشان تعلق می‌گیرد.

ذوالفعلی‌نژاد با اشاره به حمایت از خانواده‌های زندانیان، گفت: بنیاد تعاون زندانیان با ارائه کمک‌های آموزشی و معیشتی از این خانواده‌ها پشتیبانی می‌کند. در سال گذشته، ۱ هزار و ۴۰۰ بسته کمک آموزشی میان فرزندان زندانیان توزیع شده است.

وی از اختصاص ۳۴ میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال مددجویان پس از آزادی خبر داد و افزود: ۱۵ میلیارد تومان از این مبلغ به زندانیان آزادشده دارای مهارت پرداخت شده است.

مدیرکل زندان‌های کرمان همچنین به همکاری سازمان‌های فنی و حرفه‌ای، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی در آموزش زندانیان اشاره کرد و گفت: استان کرمان در حوزه آموزش مددجویان ۱ ۴۳ درصد پیشرفت داشته و گواهی‌های مهارت بدون ذکر نام زندان به آنان اعطا می‌شود.

وی از راه‌اندازی ۱۰۰ کارگاه در زندان‌های استان خبر داد که شامل حرفه‌هایی مانند فیروزه‌کوبی، دوچرخه‌سازی، فیلترسازی، خیاطی و تراش سنگ‌های قیمتی است.

ذوالفعلی‌نژاد در پایان گفت: ۶۱۸ زندانی در کرمان از پابند الکترونیک استفاده می‌کنند که جزو محکومان با مجازات کمتر از یک سال هستند.

او گفت: همچنین این استان در زندان‌داری نوین و دادرسی الکترونیک جزو سه استان برتر کشور است و ۹۷.۵ درصد ارتباطات قضائی به صورت الکترونیک انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ۴۵ روحانی در زندان‌های کرمان به ارائه برنامه‌های آموزشی و تربیتی به مددجویان مشغول هستند.

کد خبر 6558295

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها