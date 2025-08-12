  1. دین و اندیشه
  2. اسلام در جهان
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۴۰

معنویت، زیرساخت اصلی اقتدار در اربعین است

معنویت، زیرساخت اصلی اقتدار در اربعین است

استاد دانشگاه شهید بهشتی در نشست «اربعین، معنویت و اقتدار اسلامی» با تأکید بر نقش محوری معنویت در استمرار پیام عاشورا، اربعین را فرصتی برای دستیابی انسان به بالاترین درجات معنوی توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی باباپور، استاد دانشگاه شهید بهشتی، صبح امروز (سه‌شنبه) در نشست علمی «اربعین، معنویت و اقتدار اسلامی» که در کربلای معلی برگزار شد، معنویت را زیرساخت اصلی تحقق اقتدار دانست.

وی افزود: یکی از متغیرهای اصلی این همایش معنویت است، اگر بخواهیم بحث اقتدار محقق شود باید زیرساخت آن یعنی معنویت را محقق کنیم.

باباپور بیان کرد: اگر معنویت پشتوانه حماسه حسینی در روز عاشورا نبود این حماسه این چنین جهانی نمی‌شد و ادامه نمی‌یافت و نمی‌توانست مردم را با خود همراه کند.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: سه امام معصوم (ع) واژه ایثار و از خود گذشتگی را درباره کربلا به کار برده‌اند که نشان از اهمیت بالای آن دارد. اربعین می‌تواند انسان را به بالاترین درجات معنویت برساند.

کد خبر 6558324
فاطمه علی آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها