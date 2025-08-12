معنویت، زیرساخت اصلی اقتدار در اربعین است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، حجتالاسلام محمدمهدی باباپور، استاد دانشگاه شهید بهشتی، صبح امروز (سهشنبه) در نشست علمی «اربعین، معنویت و اقتدار اسلامی» که در کربلای معلی برگزار شد، معنویت را زیرساخت اصلی تحقق اقتدار دانست.
وی افزود: یکی از متغیرهای اصلی این همایش معنویت است، اگر بخواهیم بحث اقتدار محقق شود باید زیرساخت آن یعنی معنویت را محقق کنیم.
باباپور بیان کرد: اگر معنویت پشتوانه حماسه حسینی در روز عاشورا نبود این حماسه این چنین جهانی نمیشد و ادامه نمییافت و نمیتوانست مردم را با خود همراه کند.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: سه امام معصوم (ع) واژه ایثار و از خود گذشتگی را درباره کربلا به کار بردهاند که نشان از اهمیت بالای آن دارد. اربعین میتواند انسان را به بالاترین درجات معنویت برساند.
