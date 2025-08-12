  1. استانها
  2. مازندران
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۱۸

ضرورت طراحی سازوکارهای جدید برای حمایت از خبرنگاران

نوشهر- نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت طراحی ساز و کارهای جهادی برای حمایت از خبرنگاران تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی پیش از ظهر سه شنبه در همایش روز خبرنگار که به میزبانی شهرستان نوشهر برگزار شد، با تبریک این روز به اصحاب رسانه و قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران، بر لزوم حمایت جدی‌تر از این قشر تأکید کرد.

فیاضی با اشاره به شرایط دشوار کاری خبرنگاران گفت: وظیفه مجلس، حمایت از همه مردم به‌ویژه گروه‌هایی است که حقوق‌شان کمتر دیده می‌شود و خبرنگاران از جمله این اقشار هستند.

وی افزود: خبرنگاران با کمترین حقوق و بیمه فعالیت می‌کنند و شایسته نیست که همچنان با مشکلات اولیه زندگی دست و پنجه نرم کنند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: خبرنگاران باید در شرایط حساس کشور نقش خود را ایفا کنند، بدون آنکه نگران فشارها یا محدودیت‌ها باشند.

وی با انتقاد از تفاوت میان خبرنگاران حرفه‌ای و برخی فعالان فضای مجازی گفت: خبرنگاران واقعی در برابر سخنان و گزارش‌های خود پاسخگو هستند و باید آزادی اندیشه و امنیت شغلی آنان تضمین شود.

فیاضی همچنین بر ضرورت طراحی سازوکارهای جدید برای حمایت از خبرنگاران توسط مجلس و دولت تأکید و بیان کرد: هیچ تقابلی میان دولت و مجلس در این زمینه وجود ندارد و هر دو باید با احترام به آرا و اندیشه‌ها، برای بهبود وضعیت جامعه رسانه‌ای کشور گام بردارند.

کد خبر 6558380

