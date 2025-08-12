به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی پیش از ظهر سه شنبه در همایش روز خبرنگار که به میزبانی شهرستان نوشهر برگزار شد، با تبریک این روز به اصحاب رسانه و قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران، بر لزوم حمایت جدی‌تر از این قشر تأکید کرد.

فیاضی با اشاره به شرایط دشوار کاری خبرنگاران گفت: وظیفه مجلس، حمایت از همه مردم به‌ویژه گروه‌هایی است که حقوق‌شان کمتر دیده می‌شود و خبرنگاران از جمله این اقشار هستند.

وی افزود: خبرنگاران با کمترین حقوق و بیمه فعالیت می‌کنند و شایسته نیست که همچنان با مشکلات اولیه زندگی دست و پنجه نرم کنند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: خبرنگاران باید در شرایط حساس کشور نقش خود را ایفا کنند، بدون آنکه نگران فشارها یا محدودیت‌ها باشند.

وی با انتقاد از تفاوت میان خبرنگاران حرفه‌ای و برخی فعالان فضای مجازی گفت: خبرنگاران واقعی در برابر سخنان و گزارش‌های خود پاسخگو هستند و باید آزادی اندیشه و امنیت شغلی آنان تضمین شود.

فیاضی همچنین بر ضرورت طراحی سازوکارهای جدید برای حمایت از خبرنگاران توسط مجلس و دولت تأکید و بیان کرد: هیچ تقابلی میان دولت و مجلس در این زمینه وجود ندارد و هر دو باید با احترام به آرا و اندیشه‌ها، برای بهبود وضعیت جامعه رسانه‌ای کشور گام بردارند.