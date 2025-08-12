محیط کسب و کار در بهار مساعد شد+ جزئیات

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق بررسیهای مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسبوکار ایران در بهار ۱۴۰۴ عدد ۵.۹۵ (نمره برترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که نشان میدهد فضای محیط کسبوکار بهطور جزئی مساعدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۴۰۳ با میانگین ۶.۰۱) است.
در بهار ۱۴۰۴ فعالان اقتصادی مشارکتکننده در پایش ملی محیط کسبوکار ایران، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانکها» و «بیثباتی سیاستهای، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر و کسبوکار» را نامناسبترین مؤلفههای محیط کسبوکار نسبت به سایر مؤلفه ارزیابی کردهاند.
بر اساس یافتههای این طرح در بهار ۱۴۰۴ استانهای خراسان رضوی، البرز و اصفهان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسبوکار نسبت به سایر استانها ارزیابی شدهاند.
بر اساس یافتههای طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاههای اقتصادی شرکتکننده در فصل بهار ۱۴۰۴ معادل ۴۰.۰۹ درصد بوده است که نسبت به زمستان ۱۴۰۳( معادل ۴۱.۳۵ درصد) کاهش ۱.۲۶ واحد درصدی داشته است.
بر اساس نتایج این پایش بهار ۱۴۰۴، وضعیت محیط کسبوکار در بخش کشاورزی (۵.۹) در مقایسه با بخشهای صنعت (۵.۸۸) و خدمات (۵.۸۳) نامناسبتر ارزیابی شده است.
در بین رشته فعالیتهای اقتصادی برحسب طبقهبندی استاندارد ISIC,rev۴، رشته «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی»، «مالی و بیمه» و «استخراج معدن» دارای بهترین وضعیت محیط کسبوکار و رشته فعالیتهای «خدمات مربوط به تأمین جا و غذا»، «آموزش» و «املاک و مستغلات»، بدترین وضعیت محیط کسبوکار را در مقایسه با سایر فعالیتهای اقتصادی در کشور داشتهاند.
شاخص محیط کسبوکار بر اساس نظریه شین
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسبوکار ایران در بهار ۱۴۰۴، عدد ۶.۱۳ (عدد ۱۰ برترین ارزیابی است) به دست آمده است که بهصورت جزئی مناسبتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۴۰۳ با میانگین ۶.۱۶) است.
میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۶۴ است که ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۶۸ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۵.۷۲ است که در فصل گذشته عدد ۵.۷۴ ارزیابی شده بود.
بر این اساس، محیط قانونی و حقوقی با عدد ۵.۳۶ و محیط مالی با عدد ۸.۲۲ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیطها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بودهاند.
لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.
متن کامل نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسبوکار ایران در بهار ۱۴۰۴ را اینجا مشاهده کنید.
