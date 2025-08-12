فراخوان ارسال یادداشت به دبیرخانه کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، بدین وسیله به اطلاع کلیه فرهنگیان و معلمان، اساتید، دانشپژوهان حوزه و دانشگاه، صاحب نظران، فعالان و پژوهشگران حوزۀ آموزش عمومی قرآن میرساند، دفتر فصلنامۀ تخصصی آموزش عمومی قرآن کشور (رحیق)، آمادۀ دریافت مقالات و یادداشتهای مرتبط با حوزۀ آموزش عمومی قرآن است.
در این نشریه به دنبال مقالات و یادداشتهای علمی در قالبهای مختلف است تا بتواند محتوای غنی و متنوع برای خوانندگان فراهم آورد.
از کلیه پژوهشگران دعوت به عمل میآید تا مقالات و یادداشتهای خود را بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در راهنمای نگارش این فصلنامه، تنظیم نموده و با وارد شدن به این لینک فایل خود را ارسال نمایند.
به مقالات و یادداشتهای منتخب، ضمن درج در نشریه، گواهی، تقدیرنامه (ویژه معلمان و فرهنگیان) تقدیم خواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر به آیدی های پیام رسان ایتا از این لینک اقدام نمائید.
علاقه مندان برای قالب فراخوان میتوانند از این دستور العمل پیروی کنند.
