فراخوان ارسال یادداشت به دبیرخانه کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن

بدین وسیله به اطلاع کلیه فرهنگیان و معلمان، اساتید، دانش‌پژوهان حوزه و دانشگاه، صاحب نظران، فعالان و پژوهشگران حوزۀ آموزش عمومی قرآن می‌رساند، دفتر فصلنامۀ تخصصی آموزش عمومی قرآن کشور (رحیق)، آمادۀ دریافت مقالات و یادداشت‌های مرتبط با حوزۀ آموزش عمومی قرآن است.

در این نشریه به دنبال مقالات و یادداشت‌های علمی در قالب‌های مختلف است تا بتواند محتوای غنی و متنوع برای خوانندگان فراهم آورد.

از کلیه پژوهشگران دعوت به عمل می‌آید تا مقالات و یادداشت‌های خود را بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در راهنمای نگارش این فصلنامه، تنظیم نموده و با وارد شدن به این لینک فایل خود را ارسال نمایند.



به مقالات و یادداشت‌های منتخب، ضمن درج در نشریه، گواهی، تقدیرنامه (ویژه معلمان و فرهنگیان) تقدیم خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آیدی های پیام رسان ایتا از این لینک اقدام نمائید.

علاقه مندان برای قالب فراخوان می‌توانند از این دستور العمل پیروی کنند.