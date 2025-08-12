  1. دین و اندیشه
  2. قرآن و عترت
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۳۶

فراخوان ارسال یادداشت به دبیرخانه کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن

فراخوان ارسال یادداشت به دبیرخانه کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن

دفتر فصلنامۀ تخصصی آموزش عمومی قرآن کشور (رحیق)، آمادۀ دریافت مقالات و یادداشت‌های مرتبط با حوزۀ آموزش عمومی قرآن است.

به گزارش خبرنگار مهر، بدین وسیله به اطلاع کلیه فرهنگیان و معلمان، اساتید، دانش‌پژوهان حوزه و دانشگاه، صاحب نظران، فعالان و پژوهشگران حوزۀ آموزش عمومی قرآن می‌رساند، دفتر فصلنامۀ تخصصی آموزش عمومی قرآن کشور (رحیقآمادۀ دریافت مقالات و یادداشت‌های مرتبط با حوزۀ آموزش عمومی قرآن است.

در این نشریه به دنبال مقالات و یادداشت‌های علمی در قالب‌های مختلف است تا بتواند محتوای غنی و متنوع برای خوانندگان فراهم آورد.

از کلیه پژوهشگران دعوت به عمل می‌آید تا مقالات و یادداشت‌های خود را بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در راهنمای نگارش این فصلنامه، تنظیم نموده و با وارد شدن به این لینک فایل خود را ارسال نمایند.

به مقالات و یادداشت‌های منتخب، ضمن درج در نشریه، گواهی، تقدیرنامه (ویژه معلمان و فرهنگیان) تقدیم خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آیدی های پیام رسان ایتا از این لینک اقدام نمائید.

علاقه مندان برای قالب فراخوان می‌توانند از این دستور العمل پیروی کنند.

کد خبر 6558393
سمانه نوری زاده قصری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها