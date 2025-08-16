حسن حافظی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اقدامات و ابتکارات مردمی در دوران جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران آمادگی مردم برای مواجهه با بحرانهای احتمالی را نشان داد.
این فعال اجتماعی و فرهنگی شهرستان سقز افزود: در مرحله جنگ ۱۲ روزه، ایدههایی برای بهبود شرایط در سقز مطرح شد که از جمله آنها میتوان به راهاندازی نانوایی سیار، سوخترسانی سیار، هماهنگی با کارخانه آرد برای تأمین آرد در شرایط بحران و تسریع در توزیع نان از طریق نانواییهای سیار اشاره کرد.
وی افزود: همچنین با همکاری هلال احمر، دورههای آموزشی کمکهای اولیه و امداد و نجات برای جوانان محلات برگزار شد تا در صورت بروز حادثه، توانایی ارائه خدمات اولیه را داشته باشند.
حافظی همچنین به هماهنگی با زنبورداران و دامداران و صاحبان خودرو برای جابجایی مردم، و همچنین همکاری با جرثقیلداران، رانندگان بیل مکانیکی و تعمیرکاران برای تعمیر یا انتقال ایمن خودروها اشاره کرد.
وی از هماهنگی با چهار فروشنده نفت و سوخت که دارای خودروهای سیار بودند، خبر داد تا در شرایط بحرانی، خدمات سوخترسانی را ارائه دهند.
تشکیل گروههای امدادی و هدایتگر در سقز
حافظی در ادامه بیان کرد: ۱۵۰ گروه امدادی و هدایتگر در مناطق مختلف شهر تشکیل شد که متشکل از بانوان و آقایان جوان و تحصیلکرده در رده سنی ۲۰ تا ۴۰ سال بودند.
رابط و فعال فرهنگی، اجتماعی و مردمی شهرستان سقز گفت: تعداد اعضای این گروهها بین ۳ تا ۷ نفر متغیر بود و مجموع اعضای فعال حدود ۳۵۰ نفر بود و این گروهها که ماهیت ثابت دارند، دارای زیرمجموعههایی نیز هستند که تعداد کل افراد فعال در این شبکه امدادی را به یک هزار و ۴۰۰ نفر میرساند.
وی با اشاره به حادثه انفجار گاز در سقز در جنگ ۱۲ روزه، تصریح کرد: امدادرسانی سریع نیروهای مردمی در محلات و همکاری این گروهها کاملاً زیبا و ساماندهی شده اقدامی بود که جای تشکر فراوان دارد.
حافظی در پایان، بر اهمیت آمادگی مردم برای مواجهه با شرایط بحرانی تأکید کرد و گفت: خوب است که مردم برای مواقع بحران، آمادگی لازم و اموزشهای مناسب را داشته باشند.
حس نوعپروری در تار و پود فرهنگ کردستان تنیده شده است
نوعدوستی و حس نوعپروری در تار و پود فرهنگ کردستان تنیده شده و این ویژگی برجسته، باعث شده که در هر شرایطی، مردم این خطه از میهن، با آغوش باز به یاری نیازمندان بشتابند.
از کمک به سیلزدگان و زلزلهزدگان گرفته تا حمایت از خانوادههای بیبضاعت و ارائه خدمات آموزشی رایگان به جوانان، همواره شاهد جلوههایی از عشق و ایثار در میان مردم کردستان هستیم. این روحیه، نه تنها در مواقع بحران، بلکه در زندگی روزمره نیز جاری است و نمادی از فرهنگ غنی و انسانی این دیار پرافتخار است.
تجربیات موفقیتآمیز مردم کردستان در مدیریت بحرانها، از جمله سازماندهی نیروها، تأمین منابع، و ارائه خدمات تخصصی، نشاندهنده پتانسیل عظیم جامعه محلی است.
این تجربیات، سرمایهای ارزشمند برای آینده محسوب میشود و آمادگی هرچه بیشتر مردم را برای مقابله با چالشهای احتمالی فراهم میآورد. پیوند عمیق میان مردم و مسئولان، و همچنین انسجام اجتماعی حاکم بر منطقه، بستر مناسبی را برای تداوم این روحیه همدلی و نوعدوستی فراهم کرده و جایگاه کردستان را به عنوان استانی پیشرو در این عرصهها تثبیت نموده است.
نظر شما