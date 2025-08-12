۱۴ هزار نفر در استان اردبیل گواهینامه مهارت دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بهبود گفت: ارائه خدمات آموزشی به میزان سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ساعت در استان هدف‌گذاری و پیش‌بینی شده است.

وی افزود: سال گذشته ۱۴ هزار نفر در استان موفق به اخذ گواهینامه آموزش مهارتی شدند و ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ساعت خدمات آموزش فنی و حرفه‌ای ارائه شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اردبیل با اشاره به فعالیت ۲۶ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و نیز ۲۵۰ آموزشگاه بخش خصوصی در این استان گفت: این مراکز بر اساس آموزش‌های مهارتی استاندارد، خدمات آموزشی دوره‌های خود را ارائه می‌دهند و ساعات آموزشی هر کدام از دوره‌های آنها از ۳۰ ساعت برای هر دوره تا یک هزار و ۲۰۰ ساعت در نوسان است.