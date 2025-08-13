به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری العربی الجدید، یکی از برجستهترین مسائل مورد توجه فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی طی دو هفته آینده، پس از تصویب طرح اشغال غزه توسط کابینه، زمان احضار نظامیان ذخیره برای اجرای عملیات نظامی طولانیمدت و تعداد افرادی است که فراخوانده خواهند شد.
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت در این رابطه مینویسد که ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش احتمالاً تا پایان هفته جاری، خطوط کلی و نکات اصلی ایدههای مطرح شده در فرماندهی جنوبی برای عملیات زمینی در غزه را دریافت خواهد کرد، اما از هماکنون مشخص است که چنین عملیات تهاجمی حداقل تا پایان ماه جاری میلادی در مقیاس وسیع اجرا نخواهد شد.
این روزنامه دلیل این تأخیر را به اطلاع داشتن فرماندهی نظامی از میزان فرسودگی بسیاری از نیروهای ذخیره میداند و معتقد است که احضار آنها در طول تعطیلات تابستانی فشار مضاعفی به آنها تحمیل خواهد کرد.
این گزارش در ادامه به محدودیتهای مختلف رژیم صهیونیستی برای اجرای این طرح از کمبود نیروی انسانی گرفته تا فشارهای بینالمللی و سطوح آمادگی فنی تانکها و نفربرهای زرهی و کمبود مهمات و تسلیحات ارتش بویژه در نبرد زمینی اشاره و تاکید میکند که یکی از مهمترین موانع، عدم اطلاع تل آویو از مکان حضور اسرای اسرائیلی است.
یدیعوت آحارانوت با اتکا به برآوردهای ارتش صهیونیستی مینویسد که حماس تنها به تقویت حفاظت از اسرای اسرائیلی در تونلهای زیرزمینی بسنده نخواهد کرد، بلکه ممکن است در آینده نزدیک آنها را به مکانهای مختلف منتقل کند. زامیر در برابر سران سیاسی رژیم صهیونیستی توضیح داده که «خط قرمز او هرگز تغییر نخواهد کرد» و این یعنی ارتش به مناطقی که اطلاعاتی مبنی بر وجود اسرای اسرائیلی در آنها وجود دارد، حمله نخواهد کرد.
از سوی دیگر نظامیان صهیونیستی نسبت به وعدههای فرماندهان نظامی خود به شدت دچار بی اعتمادی شدهاند. پیش از این به نظامیان صهیونیست در نیروهای ذخیره وعده داده شده بود که مدت خدمت نظامی نیروهای ذخیره در سال جاری از دو و نیم ماه تجاوز نکند، اما این وعده مکرراً در جریان عملیات ارابههای گیدئون نقض شد. این در حالی است که قرار است نیروهای ذخیره باز هم در ماههای نوامبر و دسامبر آینده برای انجام مأموریتهای عملیاتی در غزه یا کرانه باختری فراخوانده شوند.
تدریجی بودن طرح اشغال غزه
با وجود تصویب طرح اشغال غزه در کابینه نتانیاهو، جزئیات و سرعت اجرای طرح به ارتش واگذار شده است، این در حالی است که فرماندهی ارتش با طرح اشغال غزه مخالفت کرده و طرحی مبتنی بر محاصره غزه را پیشنهاد داده بود تا نظامیانش مشارکت کمتری در جنگ داشته باشند. این اتفاق باعث تأخیر در اجرای این طرح میشود و مراحل اجرایی آن را نیز تدریجی میکند.
یدیعوت آحارانوت در مجموع معتقد است که آمادهسازیهای مختلف برای عملیات اشغال غزه، که نتانیاهو مهلت نهایی آن را تا اکتبر آینده تعیین کرده است، ممکن است با محاصره شهر غزه پس از حدود دو ماه آغاز شود و سپس عملیات حمله به مناطق شهری و احتمالاً تونلها صورت گیرد.
