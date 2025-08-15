به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان خاطرنشان کردند که علاوه بر این واقعیت که غذاهای فوق فرآوری شده اغلب سرشار از نمک، شکر و چربی هستند، افرادی که مقدار زیادی از این غذاها را مصرف می‌کنند، کمتر غذاهای سالم‌تر و ضد سرطان مصرف می‌کنند.

تیمی به رهبری «یونگ‌ژونگ وو»، از بیمارستان سرطان چونگ‌کینگ چین خاطرنشان کرد: «مصرف کم غذاهای کم فرآوری شده مانند میوه‌ها، سبزیجات، ماهی و غلات کامل با افزایش خطر سرطان ریه مرتبط است.»

غذاهای فوق فرآوری شده عمدتاً از مواد استخراج شده از غذاهای کامل، مانند چربی‌های اشباع، نشاسته و قندهای افزودنی، تولید می‌شوند. آنها همچنین حاوی طیف گسترده‌ای از افزودنی‌ها هستند تا آنها را خوشمزه‌تر، جذاب‌تر و ماندگارتر کنند، از جمله رنگ‌ها، امولسیفایرها، طعم‌دهنده‌ها و تثبیت‌کننده‌ها.

به عنوان مثال می‌توان به کالاهای پخته شده بسته‌بندی شده، غلات شیرین، محصولات آماده مصرف یا آماده گرم کردن و برش‌های سرد اغذیه فروشی اشاره کرد.

مصرف غذاهای فوق فرآوری شده در حال حاضر با ۳۲ مشکل سلامت، از جمله بیماری‌های قلبی، چاقی، دیابت، برخی از انواع سرطان و افسردگی مرتبط دانسته شده است.

این مطالعه جدید ممکن است سرطان ریه، قاتل اصلی سرطان، را به این فهرست اضافه کند.

تیم تحقیق، داده‌های آزمایش‌های غربالگری سرطان پروستات، ریه، روده بزرگ و تخمدان (PLCO) ایالات متحده را بررسی کرد.

این آزمایش‌ها میزان بروز سرطان و مرگ و میر ناشی از آن را بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۸ برای ۱۵۵۰۰۰ فرد مسن پیگیری کردند. حدود ۱۰۲۰۰۰ نفر از شرکت‌کنندگان پرسشنامه‌های دقیقی در مورد رژیم غذایی پر کردند که غذاها را به صورت زیر طبقه‌بندی می‌کرد: فرآوری نشده یا با حداقل میزان فرآوری؛ حاوی مواد اولیه فرآوری شده؛ فرآوری شده؛ و فوق فرآوری شده.

وقتی صحبت از غذاهای فوق فرآوری شده شد، محققان به ویژه بر خامه و همچنین پنیر خامه‌ای، بستنی، ماست یخ زده، غذاهای سرخ شده، محصولات پخته شده، تنقلات شور، غلات صبحانه، نودل فوری، سوپ‌ها و سس‌های آماده، مارگارین، شیرینی‌جات، نوشابه‌ها، نوشیدنی‌های میوه‌ای شیرین شده، همبرگر رستورانی / فروشگاهی، هات داگ و پیتزا تمرکز کردند.

به طور متوسط، بزرگسالان آمریکایی که در این مطالعه ثبت‌نام کرده بودند، روزانه سه وعده غذای فوق فرآوری شده مصرف می‌کردند که اغلب گوشت‌های فراوری شده و نوشابه‌های گازدار یا نوشابه‌های رژیمی بود.

گروه تحقیق خاطرنشان کرد که در طول یک دوره پیگیری متوسط ۱۲ ساله، ۱۷۰۶ مورد جدید سرطان ریه تشخیص داده شد.

این تجزیه و تحلیل نشان داد که حتی پس از در نظر گرفتن عوامل خطر رایج سرطان ریه مانند سیگار کشیدن و کیفیت پایین رژیم غذایی، افرادی که در ۲۵ درصد بالای مصرف روزانه غذاهای فوق فرآوری شده قرار داشتند، ۴۱ درصد بیشتر احتمال ابتلاء به سرطان ریه داشتند.

محققان خاطرنشان می‌کنند که با افزایش مصرف این غذاها، میزان مصرف غذاهای تازه و سالم نیز کاهش می‌یابد.

محققان گفتند: «این یافته‌ها باید توسط سایر مطالعات در مقیاس بزرگ در جمعیت‌ها و محیط‌های مختلف تأیید شود، اما اگر رابطه‌ی علیتی تأیید شود، محدود کردن روند مصرف غذاهای فوق فرآوری شده در سطح جهان می‌تواند به کاهش بار سرطان ریه کمک کند.»