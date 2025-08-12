به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیمزاده ظهر سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان قزوین، از آغاز فصل تازهای در سیاستهای آموزشی کشور خبر داد و اظهار کرد: دولت چهاردهم بر نهادینهسازی عدالت، هویت ملی و فرصتهای برابر برای کودکان ایران تمرکز دارد.
وی با اشاره به برنامههای تحولگرای دولت چهاردهم، این مسیر را بلندپروازانه و مبتنی بر کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از بیسوادی و بی تعهدی نسبت به مدرسه دانست و افزود: رئیسجمهور با پذیرش ریسک توجه به امور دیربازده، همه دستگاهها را به مشارکت در این نهضت ملی دعوت کرده است.
حکیمزاده با تأکید بر نقش زیرساختهای آموزشی در کاهش شکاف طبقاتی، قزوین را یکی از استانهای پیشرو در اجرای سیاستهای عدالتمحور معرفی کرد و گفت: شوراهای آموزشی مناطق باید بر پایه شاخصهای عملکردی عمل کنند تا توسعه متوازن شکل گیرد.
وی به چالشهای بازماندگی از تحصیل و تکرار پایه اشاره و عنوان کرد: فقر آموزشی میتواند زمینهساز بزههای اجتماعی باشد.
این مسئول اضافه کرد: اجرای طرح «حامی» در استان قزوین با هدف حفظ ارتباط دانشآموزان با مدرسه و ارتقای کیفیت یادگیری آغاز شده و پایگاههای حمایتی در حال گسترش هستند.
معاون وزیر همچنین از بهبود چشمگیر عملکرد دانشآموزان پایه اول و دوم در قزوین خبر داد و گفت: ارتقای نوبت دوم نشاندهنده موفقیت در سیاستهای کیفی و آموزشی است که همزمان با توسعه فیزیکی مدارس دنبال میشود.
وی با اشاره به اجرای طرح «توانا» برای تربیت معلمان با رویکردهای نوین، تأکید کرد: باید از حافظهمحوری فاصله گرفت و به سمت آموزش فعال و مهارتمحور حرکت کرد تا نسل آینده توانمند و خلاق تربیت شود.
حکیمزاده در بخش دیگری از سخنان خود، نسبت به چالشهای عصر هوش مصنوعی هشدار داد و گفت: اگر روشهای سنتی ادامه یابد، مرجعیت مدرسه تضعیف میشود اما هیچ فناوری نمیتواند جایگزین نقش تربیتی معلم شود؛ از این رو، تقویت تعلق به وطن و حفظ هویت ایران اسلامی باید در اولویت باشد.
وی در پایان با اشاره به برگزاری همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در قزوین، از تلاشهای این استان در زمینه تربیت نسل آینده قدردانی کرد و گفت: تحقق اهداف تحولآفرین نیازمند همافزایی همه بخشهای آموزشی کشور است.
