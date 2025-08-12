کاهش ۱۰ درصدی آمار طلاق در استان قم در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان قم، با اشاره به اهداف سند تحول و تعالی قوه قضائیه در راهبری سیاست‌های قضائی و فرهنگی اظهار داشت: بر اساس آمار رسمی ثبت شده در مراجع قضائی، در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ کاهش ۱۰ درصدی پرونده‌های طلاق نسبت به مدت مشابه سال گذشته مشاهده شده است.

وی افزود: این روند مثبت نتیجه تلاش‌های هماهنگ قوه قضائیه، مراکز مشاوره خانواده، نهادهای فرهنگی و روحانیت است که با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، آموزش‌های قبل از ازدواج، مشاوره‌های حین زندگی مشترک و مداخلات به‌موقع مراجع قضائی و اجتماعی همراه بوده است.

رئیس کل دادگستری قم همچنین به اجرای طرح‌های مختلفی مانند کارگاه‌های مهارت‌افزایی زوجین و ارائه خدمات مشاوره رایگان اشاره کرد و گفت: این اقدامات نقش مهمی در کاهش طلاق داشته‌اند.

حجت‌الاسلام موسوی تصریح کرد: با همفکری و همیاری میان دستگاه قضائی، حوزه‌های علمیه و سایر نهادهای مسئول، برنامه‌های گسترده‌ای برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، به ویژه طلاق، اجرا شده است که امیدواریم این روند مثبت ادامه داشته باشد.

وی در پایان تأکید کرد: توجه به آموزش‌های فرهنگی و اجتماعی در کنار حمایت‌های قضائی، کلید موفقیت در حفظ بنیان خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.