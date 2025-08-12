  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۵۴

آمادگی کامل خراسان شمالی برای اعزام و بازگشت زائران اربعین

آمادگی کامل خراسان شمالی برای اعزام و بازگشت زائران اربعین

بجنورد- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: تمامی تمهیدات لازم برای اعزام زائران کربلای معلی و بازگشت آنها انجام شده و ناوگان حمل‌ونقل استان آماده خدمت‌رسانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی ظهر سه‌شنبه در نشست ستاد اربعین خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تمامی تمهیدات لازم برای اعزام زائران کربلای معلی و شرکت‌کنندگان در پیاده‌روی اربعین اندیشیده شده و ناوگان حمل‌ونقل استان آماده خدمت‌رسانی است.

وی با اشاره به برگزاری برنامه ویژه جاماندگان اربعین در مرکز استان و شهرستان‌ها افزود: فرمانداران شهرستان‌های واقع در مسیر پیاده‌روی مشهد شامل سملقان، بجنورد، شیروان و فاروج باید آمادگی کامل در حوزه‌های امنیتی، انتظامی، نظارت بر موکب‌ها و اسکان احتمالی زائران امام رضا (ع) را داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با اشاره به برآورد اولیه از افزایش تعداد زائران نسبت به سال گذشته، تأکید کرد: مسئولان کمیته‌های تخصصی ستاد اربعین باید آمادگی کامل خود را برای ارائه خدمات مطلوب به زائران حفظ کنند.

کد خبر 6558690

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها