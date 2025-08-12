آمادگی کامل خراسان شمالی برای اعزام و بازگشت زائران اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی ظهر سه‌شنبه در نشست ستاد اربعین خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تمامی تمهیدات لازم برای اعزام زائران کربلای معلی و شرکت‌کنندگان در پیاده‌روی اربعین اندیشیده شده و ناوگان حمل‌ونقل استان آماده خدمت‌رسانی است.

وی با اشاره به برگزاری برنامه ویژه جاماندگان اربعین در مرکز استان و شهرستان‌ها افزود: فرمانداران شهرستان‌های واقع در مسیر پیاده‌روی مشهد شامل سملقان، بجنورد، شیروان و فاروج باید آمادگی کامل در حوزه‌های امنیتی، انتظامی، نظارت بر موکب‌ها و اسکان احتمالی زائران امام رضا (ع) را داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با اشاره به برآورد اولیه از افزایش تعداد زائران نسبت به سال گذشته، تأکید کرد: مسئولان کمیته‌های تخصصی ستاد اربعین باید آمادگی کامل خود را برای ارائه خدمات مطلوب به زائران حفظ کنند.