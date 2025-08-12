اردبیل بیش از ۱.۲ درصد صنعت کشور را به خود اختصاص داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه ظهر سه شنبه در ادامه رایزنیهای ملی و در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: سهم صنعت استان اردبیل بیش از ۱.۲ درصد کشور است و باتوجه به ظرفیتهای موجود و با توسعه و تکمیل زیرساختها، حرکت به سمت صنعتی شدن استان اردبیل در جریان بوده و این روند شتابدار خواهد بود.
وی افزود: باتوجه به نامگذاری سال و توجه ویژه به رهنمودهای مقام معظم رهبری، با استقرار دولت محلی در استان اردبیل، رویکرد استان اردبیل بر تدوین نقشه راه در حوزه سرمایهگذاری آسان متمرکز شده است.
استاندار اردبیل تصریح کرد: برنامههای عملیاتی استان اردبیل نیز با تاکید بر ایجاد زیرساختها، تأمین منابع انسانی، تسهیلگری فرآیند و بهبود فضای کسبوکار اجرا میشود.
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این دیدار گفت: استان اردبیل یکی از مناطق مهم کشور برای توسعه صنایع است و دستورات لازم جهت افزایش سهم مواد اولیه واحدها، تأمین تسهیلات مورد نیاز از محل منابع متمرکز و تسریع ثبت سفارشها، تخصیص و تأمین ارز برای واحدهای استان اردبیل را صادر کرد.
وزیر صمت ادامه داد: در شرایط کنونی، به دلیل وضعیت پس از جنگ و ناترازیها، حمایت همه جانبه با ارائه بستههای حمایتی از سوی دولت برای استانها و بخشهای مختلف حوزه وزارت صمت در اولویت است. ش
اردبیل- استاندار اردبیل گفت: سهم صنعت اردبیل بیش از ۱.۲ درصد صنعت کشور است و با توسعه و تکمیل زیرساختها، حرکت به سمت صنعتی شدن ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه ظهر سه شنبه در ادامه رایزنیهای ملی و در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: سهم صنعت استان اردبیل بیش از ۱.۲ درصد کشور است و باتوجه به ظرفیتهای موجود و با توسعه و تکمیل زیرساختها، حرکت به سمت صنعتی شدن استان اردبیل در جریان بوده و این روند شتابدار خواهد بود.
نظر شما